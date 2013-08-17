دومین طلای قهرمانی المپیک در مسکو به دست آمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرح که در ماده 10 هزار متر مسابقات جهانی مسکو توانسته بود مدال طلا را به دست آورد جمعه شب دومین طلای خود را از این رقابتها صید کرد. این دونده بریتانیایی در فینال ماده 5 هزار متر مردان با پیشی گرفتن از سایر رقبا به مقام نخست دست یافت.

فرح با ثبت زمان 13.26.98 دقیقه زودتر از سایر دوندگان به خط پایان رسید و قهرمان شد. هاگوس گبرهیوت از اتیوپی با زمان 13.27.26 دقیقه دوم شد و عنوان سوم این ماده نیز به عیسی کیپلانگات کوئچ از کنیا رسید که با زمان 13.27.26 به خط پایان رسید.

در ماده 4 در 400 متر مردان نیز تیم امریکا با پیشی گرفتن از جامائیکا مدال طلا را کسب کرد. امریکا با زمان 2.58.71 دقیقه روی سکوی قهرمانی قرار گرفت. تیم جامائیکا نیز با ثبت زمان 2.59.88 دقیقه نایب قهرمان شد و روسیه با زمان 2.59.90 دقیقه روی سکوی سوم ایستاد.

در ماده پرش طول مردان روس ها مدال طلا را در خانه نگه داشتند. الکساندر منکوف با پرشی معادل 8.56 متر مدل طلای این ماده را به گردن آویخت. ایگنیسیون گایساه با رکورد 8.29 متر دوم شد و لوئیز ریورا از مکزیک هم با 8.27 متر به مدال برنز دست یافت.

در ماده 200 متر زنان شلی فراسر از جامائیکا با زمان 22.17 ثانیه قهرمان شد. موریله آهور از ساحل عاج با زمان 22.32 ثانیه به مدال نقره رسید و بلسینگ اواکاگبار از نیجریه با ثبت زمان 22.32 ثانیه روی سکوی سوم قرار گرفت.

در ماده پرتاب چکش زنان نیز تاتسوکا لیسنکو از روسیه با رکورد 78.80 متر قهرمان شد. آنیتا ولارزیک از لهستان با 78.46 متر و ون ژیو ژانگ با پرتابی معادل 75.58 به ترتیب دوم و سوم شدند.