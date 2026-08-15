ریزگردها؛ تهدید خاموش سلامت مردم سیستان در روزهای طوفانی

سیده حاتمه اسدی‌نژاد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وزش بادهای ۱۲۰روزه و وقوع طوفان‌های شن در منطقه سیستان، نسبت به مخاطرات جدی ریزگردها برای سلامت عمومی، به‌ویژه دستگاه تنفسی، هشدار داد.

متخصص داخلی، فوق‌تخصص بیماری‌های ریه با بیان اینکه ریزگردها صرفاً یک معضل زیست‌محیطی نیستند، اظهار کرد: ذرات بسیار ریز معلق در هوا از طریق بینی و دهان وارد دستگاه تنفسی می‌شوند و برخی از این ذرات قابلیت ورود به جریان خون را دارند. این ذرات با تحریک سیستم دفاعی بدن، موجب التهاب مکرر شده و در بلندمدت می‌توانند به اندام‌های حیاتی، به‌ویژه ریه‌ها، آسیب وارد کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل، افزود: سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و ریوی، بیش از سایر افراد در معرض عوارض ناشی از گرد و غبار قرار دارند. همچنین در روزهای آلوده به ریزگردها، علائم بیماران مبتلا به آسم و بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) به شکل محسوسی تشدید می‌شود.

اسدی‌نژاد با اشاره به افزایش مراجعات اورژانسی در روزهای همراه با گرد و غبار، خاطرنشان کرد: حتی افرادی که سابقه بیماری تنفسی ندارند، در صورت مواجهه شدید و طولانی‌مدت با گرد و غبار ممکن است دچار مشکلات حاد تنفسی شوند و تداوم این شرایط در بلندمدت، کاهش ظرفیت تنفسی و بروز بیماری‌های مزمن ریوی را به دنبال داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل از شهروندان خواست در روزهایی که شدت گرد و غبار و طوفان شن افزایش می‌یابد، از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند و در صورت ضرورت خروج، از ماسک‌های استاندارد، به‌ویژه ماسک‌های N95، استفاده کنند.

وی تأکید کرد: بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای، سالمندان و مادران باردار باید مراقبت بیشتری داشته باشند و داروهای خود را طبق دستور پزشک به‌صورت منظم مصرف کنند.

هوشیاری نسبت به علائم هشدار دهنده تنفسی

اسدی‌نژاد همچنین نسبت به علائم هشداردهنده تنفسی هشدار داد و گفت: بروز تنگی نفس، خس‌خس سینه، سرفه، تشدید علائم بیماری‌های زمینه‌ای و کاهش توانایی انجام فعالیت‌های روزمره، از نشانه‌هایی است که نیاز به مراجعه سریع به پزشک دارد.

وی افزود: مراجعه به‌موقع می‌تواند از بروز عوارض جدی و نارسایی‌های تنفسی جلوگیری کرده و احتمال بستری طولانی‌مدت در بیمارستان را کاهش دهد.

این فوق‌تخصص بیماری‌های ریه در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه سلامت‌محور به پدیده گرد و غبار تصریح کرد: گرد و غبار تنها یک چالش اقلیمی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت مردم پیوند دارد. باد، بخشی از واقعیت اقلیمی این سرزمین است، اما حفاظت از سلامت مردم نیازمند تدبیر، آگاهی و مسئولیت‌پذیری است و شهروندان باید توصیه‌های بهداشتی را در روزهای طوفانی جدی بگیرند.