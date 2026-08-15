به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد روز (جمعه) در پی حملهای که منطقه «العدیسه» در شهرک «سعیر» واقع در شمال الخلیل را هدف قرار داد، دو فلسطینی بر اثر تیراندازی شهرکنشینان مجروح شدند.
این حمله همزمان با تشدید تجاوز شهرکنشینان و یورشهای نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی صورت گرفت.
در نابلس، شهرکنشینان با استقرار مجدد، در اطراف منازل فلسطینیانی که برای پنجمین روز متوالی در منطقه «رأسالعین» در شهرک «قصره» در جنوب شهر نابلس محاصره شدهاند، چادر برپا کردند.
همزمان، روستای «المغیر» در شمال شرق رامالله صحنه وقوع درگیریهایی بود که پس از مقابله اهالی با یک حمله دیگر شهرکنشینان رخ داد. این در حالی است که شهرکنشینان تحت حمایت «ارتش» اشغالگر، اقدام به احداث یک کانون شهرکنشینی جدید در اراضی دو شهرک «سلواد» و «دیر جریر» در شرق این استان کردند.
همچنین، نیروهای اشغالگر در جریان یورش به شهرک «بیت فجار» در جنوب بیتلحم و استقرار در چندین محله آن، به شلیک گلولههای جنگی و گاز اشکآور اقدام کردند.
در قدس اشغالی نیز نیروهای اشغالگر یک جوان را پس از بازداشت و شکنجه در ورودی شهرک «حزما» دستگیر کردند.
علاوه بر این، شهرکنشینانی که لباس نظامی به تن داشتند، به کارکنان شرکت توزیع برق شمال حمله کرده و ضمن بازداشت دو تن از کارکنان، مبالغ نقدی آنها را به سرقت بردند.
حملات شهرکنشینان در مناطق مختلف کرانه باختری، در سایه حمایتهایی که نیروهای اشغالگر از آنها به عمل میآورند، رو به افزایش است. این تحرکات همزمان با تداوم یورش به روستاها و شهرکها، عملیات بازداشت و تخریب منازل صورت میگیرد که موجب تشدید فشارها بر فلسطینیان و وخامت وضعیت انسانی شده است.
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