به گزارش خبرنگار مهر، پس از رایزنیهای صورت گرفته از سوی کلانترزاده مدیر مجموعه ورزشی تختی تهران با مسئولان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، صبح امروز شنبه قرارداد راهاندازی اسکوبرد این مجموعه ورزشی امضا شد و قرار است از فردا یکشنبه برنامه عملیانی برای رفع مشکلات آن آغاز شود.
طبق هماهنگیهای صورت گرفته از فردا یکشنبه پروژه راهاندازی این تابلوی اعلام نتایج آغاز شده و اسکوربرد جدید داخل اسکوبرد قبلی نصب میشود.
این اسکوربرد که سالهاست بلا استفاده مانده بود، قرار است تا زمان حضور ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران در شهریورماه بطور کامل راهاندازی شده تا این ورزشگاه بتواند تائید AFC را بدست آورد.
ورزشگاه تختی تهران به عنوان ورزشگاههای دو باشگاه راهآهن و نفت تهران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شده است که در صورت دریافت تائیدیه AFC، شرایط این دو باشگاه برای دریافت پروانه حرفهای باشگاهداری تسهیل میشود.
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