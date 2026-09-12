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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۷

تداوم حضور مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمع‌های شبانه

تداوم حضور مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمع‌های شبانه

کردکوی-مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمع‌های شبانه، با حضوری پرشور بار دیگر بر همبستگی و همراهی خود تأکید کردند.

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کد مطلب 6944253

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