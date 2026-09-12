https://mehrnews.com/x3d3ft ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۷ کد مطلب 6944253 استانها گلستان استانها گلستان ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۰۷ تداوم حضور مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمعهای شبانه کردکوی-مردم کردکوی در شب ۱۹۵ تجمعهای شبانه، با حضوری پرشور بار دیگر بر همبستگی و همراهی خود تأکید کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6944253 کپی شد مطالب مرتبط صد و نود و پنجمین شب تجمعات مردم زنجان در میدان ۸۲ شهید و زخمی در حملات عربستان به یمن صد و نود و پنج شب قیام مردم در دلگان خروش شبانه مردم ایرانشهر به شب ۱۹۵ رسید برچسبها گلستان کردکوی تجمع مردمی
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