به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه بازار نفت خود اعلام کرد میزان عرضه نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت با کاهش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نسبت به ماه قبل، به ۶ میلیون بشکه در روز رسیده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد میزان عرضه نفت عربستان در ماه اوت (مرداد/شهریور) کمتر از رقم اعلام‌شده از سوی ریاض بوده است.

عربستان به سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) اعلام کرده بود که عرضه نفت این کشور در ماه گذشته میلادی ۷.۱۲۲ میلیون بشکه در روز بوده است.

عربستان همچنین به اوپک اعلام کرده که تولید نفت این کشور در ماه اوت به ۶.۲۳۸ میلیون بشکه در روز رسیده که به رقم برآورد شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی برای عرضه نفت نزدیک است.

آژانس بین‌المللی انرژی همچنین پیش‌بینی خود از عرضه نفت خام عربستان در سال ۲۰۲۶ را ۸۸۵ هزار بشکه در روز کاهش داد و به ۷.۶ میلیون بشکه در روز رساند.

این نهاد دلیل این کاهش را به تعویق افتادن روند بازگشت تولید کشورهای حوزه خلیج فارس در خاورمیانه اعلام کرد.