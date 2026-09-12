به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صفری شامگاه جمعه در تجمعات شبانه مردم مشگینشهر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: دشمن پلید در جریان این جنگ، رسانه ملی را مورد هدف قرار داد، چراکه رسانه ملی یکی از ارکان و ستونهای نظام است.
وی افزود: مردم در میدان و خیابان حماسه آفریدند و رسانه ملی نیز با انعکاس حضور و ایثار مردم، این حماسه را به رخ جهانیان کشاند.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن تلاش میکند اعتبار رسانه ملی را تضعیف کند، تصریح کرد: تا زمانی که رسانه ملی بتواند نقش خود را بهدرستی ایفا کند، دشمن نمیتواند به آسانی ذهن مردم را تسخیر کند؛ به همین دلیل یکی از اهداف جریان معاند، تضعیف مرجعیت رسانهای کشور است.
صفری با اشاره به ابعاد جنگ شناختی دشمن ادامه داد: دشمن از ابزارهای مختلفی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده میکند که یکی از آنها شبکههای اجتماعی و اینفلوئنسرها هستند ابزارهایی که گاهی با ترویج بیحیایی، بیعفتی و بیفرهنگی، هویت و ارزشهای جامعه را هدف قرار میدهند.
وی همچنین با اشاره به نقش برخی چهرههای هنری و ورزشی در فضای رسانهای گفت: دشمن تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیت سلبریتیها و تأثیرگذاری بر احساسات و عواطف جوانان، مسیر افکار عمومی را تغییر دهد و از این ظرفیت برای اهداف خود استفاده کند.
این استاد حوزه و دانشگاه، بصیرت و آگاهی عمومی را لازمه مقابله با جنگ شناختی دانست و بیان کرد: مردم و مسئولان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند دشمن میان اقشار مختلف جامعه شکاف ایجاد کند.
حجت الاسلام صفری با تأکید بر ضرورت حفظ اتحاد ملی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام میان مردم و مسئولان نیاز داریم و نباید اجازه داد اختلافات و حاشیهها، وحدت جامعه را خدشهدار کند.
وی با اشاره به تلاش برخی جریانها برای ایجاد اختلاف در جامعه گفت: حلقههای فتنه با ایجاد دوگانگی و دامن زدن به اختلافات، درصدد برهم زدن اتحاد مردم هستند و در چنین شرایطی دستگاههای مسئول، بهویژه قوه قضائیه، باید با عوامل ایجاد نفاق و تفرقه، قاطعانه برخورد کنند.
حجت الاسلام صفری تأکید کرد: قدرت واقعی جامعه در وحدت، همبستگی و همراهی مردم با یکدیگر است و هر اندازه مردم در برابر اختلافافکنی دشمن متحدتر باشند، زمینه برای اجرای نقشههای جنگ شناختی و رسانهای دشمن محدودتر خواهد شد.
نظر شما