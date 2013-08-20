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۲۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۰۴

اکرمی از «خانم آقای کلاه دودی» نوشت

اکرمی از «خانم آقای کلاه دودی» نوشت

«خانم آقای کلاه دودی» یک داستان فانتزی از جمال‌الدین اکرمی برای نوجوانان است که به همت انتشارات محراب قلم منتشر می‌شود.

جمال‌الدین اکرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار داستان فانتزی«خانم آقای کلاه دودی» خبر داد و افزود: این داستان، ماجرای دو کارخانه شکلات‌سازی و اسباب‌بازی‌های جنگی و رقابت این دو کارخانه باهم را روایت می‌کند. گرچه در پایان، این کارخانه شکلات‌سازی است که برنده می‌شود و کارخانه دیگر ناچار می‌شود دست از ساخت اسباب‌بازی‌های جنگی بردارد و به جای ان فشفشه و عروسک تولید کند.

به گفته نویسنده «خانم آقای کلاه دودی» در این داستان به بومی‌سازی فضاها توجه ویژه شده است. تلاش نویسنده این بوده که داستانی بنویسد که در عین داشتن فضای فانتزی با نوجوانانی که در چهارگوشه ایران زندگی می‌کنند ارتباط بگیرد و به الگوی داستان‌های غربی نزدیک نشود.

«خانم آقای کلاه دودی» از جمال‌الدین اکرمی را انتشارات محراب قلم منتشر می‌کند.

کد مطلب 2118650

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