الهام رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت آمادهسازی تیم ملی اسکواش برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: پس از اینکه شرایط کشور به ثبات نسبی رسید مسابقات انتخابی تیم ملی را در اردیبهشتماه برگزار کردیم و بر اساس نتایج همان رقابتها نفرات دعوتشده به اردو مشخص شدند.
وی ادامه داد: نخستین مرحله اردوی آمادهسازی در تهران برگزار شد و پس از چند روز فاصله اردوی دوم به مدت ۲۰ روز در تیرماه و به میزبانی سمنان انجام شد. در حال حاضر نیز از دهم تا بیستوهفتم مردادماه اردوی دیگری را در تهران در حال برگزاری داریم تا بازیکنان در بهترین شرایط ممکن برای حضور در بازیهای آسیایی قرار بگیرند.
سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان افزود: پس از پایان این اردو ملیپوشان تا پنجم شهریور در مسابقات لیگ شرکت خواهند کرد و سپس دوباره به اردو بازمیگردند. از آن زمان تا اعزام تمرینات به صورت متصل و بدون وقفه ادامه خواهد داشت تا تیم از نظر آمادگی فنی و بدنی در شرایط مطلوبی قرار بگیرد.
رمضانی درباره احتمال برگزاری اردوی برونمرزی پیش از بازیهای آسیایی گفت: برنامه ما همچنان برگزاری یک اردوی مشترک در شهریورماه است. در حال حاضر با دو بازیکن باکیفیت خارجی در حال رایزنی هستیم تا به عمان بیایند و در تمرینات کنار ملیپوشان حضور داشته باشند. اگر این برنامه نهایی شود قطعاً میتواند از نظر فنی و افزایش تجربه مسابقهای به تیم کمک قابل توجهی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی با ترکیب کامل راهی بازیهای آسیایی خواهد شد؟ تصریح کرد: متأسفانه موفق نشدیم سهمیه کامل را دریافت کنیم و چهارمین سهمیه به ما اختصاص پیدا نکرد. به همین دلیل با سه ورزشکار در بخش بانوان عازم این رقابتها خواهیم شد.
سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان با اشاره به دشواریهای این شرایط اظهار کرد: طبیعی است که حضور با ترکیب ناقص فشار روانی بیشتری روی بازیکنان ایجاد میکند زیرا در چنین مسابقات سنگینی هر اتفاقی مانند مصدومیت یا افت آمادگی میتواند تأثیر زیادی روی عملکرد تیم داشته باشد. با این حال امیدواریم بازیکنان بدون آسیبدیدگی و با تمرکز کامل مسابقات را پشت سر بگذارند.
رمضانی درباره اهداف فدراسیون و کادر فنی در بازیهای آسیایی نیز اینگونه توضیح داد: در چنین سطحی از رقابتها صحبت کردن از مدال بدون در نظر گرفتن شرایط رقبا چندان منطقی و حرفهای نیست. همه کشورهای آسیایی با بهترین نفرات و بالاترین سطح آمادگی در این مسابقات شرکت میکنند و رقابت بسیار دشواری در پیش خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود واقعیت این است که تمرکز ما برای حضور در بازیهای آسیایی از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شده و تمام برنامهریزیهای فنی بر اساس این رویداد انجام شده است. البته در این مدت به دلیل شرایط خاص کشور بخشی از برنامههای آمادهسازی از جمله برخی اعزامها و اردوها طبق برنامه پیش نرفت ولی با وجود همه این مشکلات بازیکنان با انگیزه بالا تمرینات خود را دنبال کردهاند.
رمضانی تأکید کرد: امروز میتوانم بگویم همه اعضای تیم با تمام توان تلاش میکنند تا بهترین نمایش ممکن را ارائه دهند. شاید نتوان از اکنون وعده نتیجه خاصی داد، اما انتظار ما این است که عملکرد تیم ملی نسبت به دورههای گذشته متفاوت و امیدوارکننده باشد و بتوانیم جایگاه بهتری برای اسکواش بانوان ایران رقم بزنیم.
وی درباره قرعهکشی مسابقات نیز گفت: هنوز قرعه رقابتهای اسکواش مشخص نشده و احتمالاً حدود یک ماه پیش از آغاز مسابقات انجام خواهد شد. بدون شک نوع قرعه در چنین رویداد بزرگی میتواند روی روند مسابقات و نتایج تأثیرگذار باشد.
سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع حضور اسکواش در بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس اشاره کرد و اظهار داشت: حضور این رشته در المپیک اتفاق بسیار مهمی برای خانواده اسکواش جهان است و طبیعی است که هر بازیکن و مربی آرزو داشته باشد در این رویداد بزرگ حضور پیدا کند و برای کسب سهمیه تلاش کند.
وی ادامه داد: البته هنوز سازوکار نهایی کسب سهمیه المپیک به طور کامل اعلام نشده اما بر اساس اطلاعات موجود یکی از سهمیهها به نفر نخست جدول انفرادی مسابقات قهرمانی آسیا اختصاص خواهد یافت. موضوعی که نشان میدهد مسیر بسیار دشواری پیش روی همه کشورها قرار دارد.
رمضانی افزود: سطح مسابقات قهرمانی آسیا فوقالعاده بالاست. بازیکنانی با رنکینگ سوم و ششم جهان و همچنین تعداد زیادی از نفرات برتر دنیا در این رقابتها حضور خواهند داشت. بنابراین رسیدن به عنوان قهرمانی و کسب سهمیه مستقیم کار بسیار سختی خواهد بود.
وی با اشاره به شرایط تیم ایران گفت: شاید از نظر تجربه بینالمللی نسبت به برخی رقبا فاصله داشته باشیم اما اعتقاد دارم اگر بازیکنان ما بتوانند بدون تأثیرپذیری از فشار مسابقات بازی کنند ظرفیت ارائه عملکردی شایسته را دارند. شاید صحبت از کسب عنوان نخست در این مقطع واقعبینانه نباشد اما حضور در چنین مسابقاتی فرصت ارزشمندی برای ارزیابی سطح فنی تیم و برنامهریزی برای مسیر منتهی به کسب سهمیه المپیک خواهد بود.
سرمربی تیم ملی اسکواش بانوان در پایان خاطر نشان کرد: حضور در بازیهای آسیایی میتواند تصویر روشنی از جایگاه فعلی اسکواش بانوان ایران ارائه دهد و به ما کمک کند نقاط قوت و ضعف خود را بهتر بشناسیم. امیدوارم این تجربه آغاز مسیری باشد که در نهایت به حضور موفقتر در رویدادهای بزرگ و نزدیک شدن به هدف کسب سهمیه المپیک منجر شود.
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