یعقوبی نایب قهرمان شد/ سومین نقره برای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی تکواندوکار وزن 62- کیلوگرم تیم ایران در مبارزه فینال این وزن در بازیهای آسیایی نوجوانان مقابل "گان مین چو" از کرهجنوبی قرار گرفت که در یک مبارزه نزدیک و فشرده با نتیجه 5 بر 4 شکست خورد تا به مدال نقره این بازیها دست یابد. این سومین مدال کاروان ایران در بازیهای یاد شده بود.
در وزن 62- کیلوگرم پسران هشت تکواندوکار حضور داشتند که ابوالفضل يعقوبی در اولین دیدار "ابوهالکا" از لبنان را 25 بر 2 شکست داد و به مرحله نیمهنهایی صعود کرد. وی در این مرحله به مصاف "آناس الروانی " از اردن رفت و با پیروزی 9 بر 2 مقابل وی راهی بازی پایانی شد. حریف یعقوبی در فینال پیشتر نیز دو مدال طلای آسیا را بر گردن آویخته بود.
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