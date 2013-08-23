آب شرب مهم ترین مطالبه روستائیان ازنا/ آب "کمال صالح" به لرستان نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسائل و مشکلات مردم چهار روستای منطقه جاپلق غربی شهرستان ازنا صبح جمعه با حضور نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات دولتی این شهرستان در این روستاها بررسی شد.

در این بازدید که از روستاهای پرچستان، پنج زوج، چرخستان و بیدستان از توابع بخش جاپلق شهرستان ازنا انجام شد مردم این روستاها به طرح مهمترین مطالبات خود پرداختند.

در بازدید از روستای پرچستان یکی از اهالی این روستا کمبود آب شرب و خشک شدن قنات ها را مهمترین مشکل این روستا عنوان کرد و افزود: طرح هادی نیز در این روستا انجام نشده است.

عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در جمع اهالی این روستا با تاکید بر حل مشکل آب شرب روستای پرچستان از پیگیری این موضوع در نشستی با مدیران امور آب لرستان خبر داد.

در بازدید از روستای دیگر رئیس شورای روستای چرخستان نیز کمبود آب شرب را اساسی ترین مشکل مردم این روستا دانست و افزود: هم اکنون آب شرب این روستا به وسیله کامیون تامین می شود.

وی عدم اجرای طرح هادی و گازرسانی به روستای چرخستان و لایروبی قنوات را از دیگر مشکلات این روستا برشمرد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس نیز با بیان اینکه عملیات آبرسانی از سد کمال صالح به 40 روستای شهرستان ازنا در حال پیگیری است افزود: این طرح به دلیل مشکلات اعتباری متوقف شده است که در حال پیگیری برای انجام آن هستیم.

در ادامه این بازدید مسائل و مشکلات روستای پنج زوج که دارای 30 خانوار است بررسی شد.

یکی از اهالی روستای پنج زوج کمبود آب آشامیدنی و عدم گازرسانی را از مهمترین مشکلات این روستا دانست و افزود: احداث کانال های آبرسان و نصب علائم رانندگی و روکش جاده روستایی از دیگر مطالبات مردم روستای پنج زوج است.

عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا هم در جمع اهالی روستای پنج زوج از پیگیری برای گازرسانی به منطقه جاپلق غربی این شهرستان خبر داد و افزود: گازرسانی به این منطقه با توجه به محرومیت و سردسیر بودن آن در اولویت قرار گرفته است.

در پایان این بازدید مشکلات مردم روستای بیدستان نیز مورد بررسی قرار گرفت که گازرسانی، طرح هادی و کیفیت پایین آنتن دهی از مشکلات مطرح شده توسط مردم این روستا بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در جمع مردم روستای بیدستان از انجام مطالعات برای احداث سد خاکی روستای بیدستان خبر داد و افزود: با احداث این سد شاهد رونق در کشاورزی و اقتصاد این منطقه خواهیم بود.

وی همچنین از اختصاص 40 میلیون تومان اعتبار برای شروع طرح هادی در روستاهای روستاهای پرچستان، پنج زوج، چرخستان و بیدستان خبر داد.