به گزارش خبرگزاری مهر، اين مراسم، با حضور جمعي از چهره های علمي، فرهنگی و سياسي و همچنين مسئولان شهرستان ری و دسته هاي عزادار از اقصي نقاط كشور و جمع كثير زائران و مجاوران حرم مطهر همراه بود.



در اين مراسم که روز پنجشنبه، 14 شوال مطابق با 31 مرداد ماه، در مصلاي بزرگ ري برگزار شد، زيارتنامه حضرت عبدالعظيم الحسنی علیه السلام توسط فراهانی قرائت و پس از ذکر اشعار توسط تاری، گروه همخوانی طوبی به اجراء برنامه پرداخته و مداح اهل بیت علیهم السلام، باقری به مرثیه سرایی و ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در سوگ وفات محدث عظيم الشان حضرت عبدالعظيم الحسني علیه السلام پرداختند.



سخنران اين مراسم معنوی، حجت الاسلام صدیقی نيز در سخناني به تجليل از مقام شامخ دانشمند بزرگ شيعه و نگين درخشان ری پرداخت و اين شخصيت بزرگ را قابل احترام در نزد بزرگان دين دانست.



در پایان این مراسم نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله ری شهری تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام اقامه شد.



حضرت عبدالعظيم الحسني عليه السلام، نواده امام حسن مجتبي علیه السلام و از راويان حديث و از دانشمندان بزرگي است که محضر سه تن از امامان معصوم عليهم السلام را درک کرده و از محضر ايشان بهره برده است.



سخنان ائمه عليهم السلام در مورد اين شخصيت بارز و محبوب و مورد اعتماد نزد اهل بيت عليهم السلام نشان از شخصيت علمي و مدارج بالاي معنوي دارد، چنانچه در روايتي مشهور، امام هادي عليه السلام زيارت بارگاه حضرت عبدالعظيم الحسنی عليه السلام را برابر با زيارت مزار منور حضرت سيدالشهداء عليه السلام در کربلا دانسته است.