به گزارش خبرگزاری مهر مجتبی عبدالهی در پیامی به مناسبت روز کرج آورده است: کرج، شهری با پیشینه‌ای ارزشمند و هویتی برخاسته از تنوع فرهنگی و هم‌زیستی اقوام، امروز تصویری گویا از ایران بزرگ است؛ شهری که به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، «ایران کوچک» نام گرفته و با شایستگی می‌تواند به الگویی ملی از همگرایی، همدلی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام تبدیل شود.

روز کرج، فرصتی برای پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی این شهر، ارج نهادن به مردمان سخت‌کوش آن و بازخوانی ظرفیت‌هایی است که کرج را به یکی از کانون‌های مهم جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی کشور تبدیل کرده است. این شهر، رنگین‌کمان اقوام ایرانی است؛ جایی که مردمان برخاسته از فرهنگ‌ها، زبان‌ها و خاستگاه‌های گوناگون، در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و با وجود تفاوت‌ها، در ساختن آینده‌ای مشترک سهیم‌اند.

آنچه به کرج هویتی متمایز می‌بخشد، صرفاً تنوع اقوام آن نیست، بلکه همگرایی، انسجام و همراهی مثال‌زدنی مردمانی است که در بزنگاه‌های مختلف، از عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تا صحنه‌های خدمت‌رسانی، مشارکت‌های مردمی و دفاع از ارزش‌های ملی و انقلابی، همواره حضوری مؤثر و مسئولانه داشته‌اند. این سرمایه اجتماعی ارزشمند، نشان می‌دهد که تنوع فرهنگی نه مانعی برای پیشرفت، بلکه فرصتی برای تقویت همبستگی ملی و حرکت در مسیر توسعه است.

بر این باورم که کرج با اتکا به همین سرمایه انسانی و اجتماعی، ظرفیت آن را دارد که الگویی شایسته برای دیگر شهرهای کشور در زمینه هم‌زیستی اقوام، تقویت وحدت ملی، مشارکت اجتماعی و تبدیل تفاوت‌های فرهنگی به فرصت‌های پیشرفت باشد؛ الگویی که در آن، تعلق به خاستگاه‌های مختلف نه موجب فاصله، بلکه زمینه‌ساز غنای فرهنگی و هم‌افزایی بیشتر است.

در کنار این سرمایه ارزشمند، کرج از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که بهره‌گیری هدفمند از آن‌ها، در کنار توسعه متوازن شهری، صیانت از محیط‌زیست، ارتقای کیفیت زندگی و تقویت زیرساخت‌ها، می‌تواند افق‌های روشن‌تری پیش روی این شهر قرار دهد.

آینده مطلوب کرج، تنها در گسترش کالبدی و اجرای طرح‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ساختن شهری آرام، ایمن، زیست‌پذیر و برخوردار از فرصت‌های برابر، نشاط اجتماعی و هویت فرهنگی معنا پیدا می‌کند. تحقق این چشم‌انداز، نیازمند هم‌افزایی مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی، مشارکت مردم، همراهی نخبگان و استفاده هوشمندانه از همه ظرفیت‌های موجود است.

اینجانب ضمن گرامیداشت روز کرج، از همه شهروندان شریف، خانواده‌های پرتلاش، فعالان فرهنگی و اجتماعی، دانشگاهیان، کارآفرینان و خدمتگزارانی که در مسیر اعتلای این شهر گام برمی‌دارند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم با تکیه بر وحدت و همدلی مردم و برنامه‌ریزی مؤثر، کرج بیش از پیش در مسیر توسعه پایدار حرکت کند و به نمادی درخشان از هم‌زیستی اقوام، انسجام ملی و پیشرفت متوازن در ایران اسلامی تبدیل شود.