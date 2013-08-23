به گزاش خبرنگار مهر، دکتر امین نوروزی به مناسبت روز پزشک گفتگویی را با سایت باشگاه استقلال انجام داد که متن آن به شرح زیر است:
* آقای نوروزی روز پزشک را به شما تبریک میگوئیم.
زادروز حکیم ابوعلی سینا که نماد روز پزشک است را به تمامی کادر پزشکی تیمهای لیگ برتر و از جمله کادر پزشکی تیم استقلال تبریک عرض میکنم. جا دارد تشکری هم از باشگاه و شخص آقای فتحاللهزاده داشته باشم که همیشه زحمت کشیدهاند و با این تبریکهایشان خستگی را از تن ما بیرون میکنند.
* امسال چندمین سال حضورتان در کنار استقلال را تجربه میکنید؟
امسال هفدهمین سال حضور من در کنار خانواده بزرگ تیم استقلال است.
*طی چند وقت اخیر به نظر کمتر در کنار تیم بودهاید، درست است؟
نه من همیشه با استقلال هستم. حتی با وجود اینکه امروز هم کلینیک باید تعطیل میبود اما شرایط را مهیا کردیم تا بازیکنانی که باید روند درمانیشان را طی کنند به کلینیک بیایند. آندرانیک تیموریان شرایطش خیلی بهتر شده و اگر اینطور پیش برود از روز دوشنبه میتواند تمریناتش را شروع کند. هاشم بیگزاده از ناحیه چهارسر مشکل داشت که این موضوع حل شد ولی در بازی با بوریرام کمی از ناحیه مچ پا دچار مشکل شد که البته این موضوع جدی نیست و او میتواند از امروز تمرین کند. احمد جمشیدیان هم تمرینات قدرتیاش را شروع کرده و انشاءالله از حدود 3 هفته دیگر میتواند در کنار تیم باشد.
*و مصدومیت امیرحسین صادقی؟
امیرحسین دچار ضربدیدگی در دستش شده که با وجود این، با غیرت مثالزدنیاش برای استقلال به میدان رفت.
* به نظر میآید که امسال خیلی زود مصدومیتها به سراغ تیم آمدهاند تا جایی که در طی همین چند هفته آغازین، تیم چندین مصدوم در بازیها داشته است؟
متاسفانه همانطور که پیش از این هم در صحبتهایم گفته بودم، دیر شروع شدن تمرینات باعث شد تا کار کمی برای تیم سخت پیش برود. به هرحال وقتی لیگ تمام میشود بازیکن نیاز به 4 هفته استراحت دارد تا به لحاظ آرامش فکری و روانی و استراحت بدنی به فرم نرمال برگردد. ملیپوشان ما دیر به تمرینات اضافه شدند و البته در این بین استراحت کافی هم نداشتند. همه اینها باعث شد تمرینات بدنسازی را کامل انجام ندهند و حتی بازیکنانی هم که خوب استراحت کرده بودند، به واسطه دیر شروع شدن تمرینات، نتوانستند تمرینات بدنسازی را کامل دنبال کنند. با توجه به این دلایل و البته اینکه بازیها هم چند روز یکبار است، عرصه کمی برای تیم تنگ شد و به همین جهت تلاش کادر پزشکی و تیم بدنسازی دوچندان شد.
* وضعیت تیموریان چگونه است؟
آندرانیک تیموریان از تیم ملی با مصدومیت آمد، هاشم بیگزاده هم همینطور، احمد جمشیدیان هم که از ناحیه شکم دچار مصدومیت شد و همه اینها باعث گردید کادر پزشکی از اول فصل با مصدومیتها روبرو باشند. حالا اما بیگزاده رسیده، ساموئل هم همینطور و البته بدنساز تیم یعنی آقای حاجقاسم هم زحمت میکشند تا با استفاده از تمهیدات لازم و استفاده از علم و تجربهشان، بازیکنان را در فرم خوب آمادگی بدنی قرار دهد. امیر قلعهنویی هم به عنوان رئیس گروه فنی همواره تعامل خوبی با بدنساز و تیم پزشکی داشتهاند که این معضلات زودتر برطرف گردد و انشاءالله بازیکنان زودتر به آمادگی مطلوب برسند تا درصد مصدومیتها هم کاهش یابد.
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