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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

واژگونی خودرو حامل اتباع غیرمجاز در تایباد ۴ کشته برجا گذاشت

واژگونی خودرو حامل اتباع غیرمجاز در تایباد ۴ کشته برجا گذاشت

مشهد- مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا حامل ۹ تبعه غیرمجاز با شرایط غیرایمن منجر به کشته شدن چهار نفر از آنان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سودابه نکوهی اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا حامل ۹ تبعه غیرمجاز در محور دهستان کرات به سمت تایباد به عوامل امدادی و انتظامی این شهرستان مرزی گزارش شد و فوری پنج دستگاه آمبولانس از شهر تایباد، یک دستگاه آمبولانس اتوبوسی از تربت جام و یک دستگاه از خواف برای انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد بیان کرد : در این حادثه رانندگی ۲ تبعه غیرمجاز در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر نیز بعد از انتقال به بیمارستان خاتم الانبیا(ص) شهر تایباد به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

وی گفت: پنج نفر مصدوم این حادثه نیز هم اینک در بیمارستان شهر تایباد بستری و در حال انجام مراحل مختلف درمانی هستند.

نکوهی تصریح کرد: نیروهای امدادی، پلیس راه، آتش نشانی و انتظامی به منظور مدیریت صحنه تصادف در محل وقع این حادثه حضور داشتند.

کد مطلب 6970625

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