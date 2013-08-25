به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه رئیس اداره گاز شهرستان نهاوند در حاشیه بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: برای بهره برداری از عملیات گازرسانی به سه روستای حسین آباد، چنار و حاجی آباد از توابع بخش گیان شهرستان نهاوند 10 هزار و 900 متر عملیات لوله کشی، شبکه و خط تغذیه انجام شده است.

حمیدرضا شهبازی با اشاره به اینکه برای عملیات گاز رسانی به این سه روستا اعتبار یک میلیارد و 185 میلیون تومان هزینه شده است، گفت: روستای حسین آباد گیان دارای 298 خانوار با جمعیت هزارو 300 نفر است که 207 علمک برای استفاده 280 مشترک گاز این روستا نصب شده است.

شهبازی گفت: برای گاز رسانی به روستای حاجی آباد گیان 264 متر خط لوله، شبکه و خط تغذیه و 60 علمک با اعتبار 175 میلیون تومان انجام شده است و در روستای چنار گیان نهاوند 160 میلیون تومان به منظور احداث هزارو 920 متر خط لوله، شبکه و خط تغذیه به همراه نصب 38 علمک هزینه شده است.

وی افزود: بخش گیان نهاوند دارای 12 روستا است که شش روستای گیل آباد، میان آبه، ورازانه، ظفرآباد، محمد آباد و اسد آباد از نعمت گاز برخوردارند و عملیات گاز رسانی به چهار روستای دیگر تا پایان شهریور امسال انجام می شود.

رئیس اداره گاز شهرستان نهاوند عنوان کرد: با اتمام عملیات گاز رسانی به چهار روستای باقی مانده بخش گیان نهاوند این بخش به عنوان دومین بخش شهرستان است که تمام روستاهای زیر پوشش آن از نعمت گاز بهره مند می شوند.