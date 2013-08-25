بازیکنان راه آهن دلایل شکست سنگین برابر استقلال را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار تیمهای فوتبال استقلال و راهآهن سورینت که شامگاه امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با برتری 3 بر یک استقلال خاتمه بافت بازیکنان تیم راهآهن در خصوص اتفاقات این دیدار به اظهار نظر پرداختند:
امین منوچهری: به قهرمان آسیا باختیم
مهاجم پیشین تیم فوتبال استقلال با اشاره به تجربه بالای آبیپوشان پایتخت گفت: ما در این بازی یک گل تاکتیکی را به ثمر رساندیم و این گلی بود که در طول هفته بارها آن را تمرین کرده بوذیم ولی نتوانستیم به نتیجهای که به دنبالش بودیم دست پیدا کنیم. ما به تجربه بالای بازیکنان استقلال باختیم. مطمئن باشید که به قهرمان آسیا باخیتم.
امین منوچهری در خصوص حضور ناموفق خود در استقلال عنوان کرد: من به خاطر عشق خودم به استقلال رفتم ولی در آن تیم شرایط به خوبی برای من نچرخید و نتوانستم آن طور که میخواهم گلزنی کنم. به هرحال دیگر به آن روزها فکر نمیکنم. من جوان هستم و به دنبال آیندهای بهتر هستم.
پیروز قربانی: من صحنه پنالتی را ندیدم
مدافع باتجربه تیم راهآهن سورینت در پایان دیدار این تیم مقابل استقلال در خصوص داوری این دیدار گفت: من در این باره صحبت نمیکنم و بهتر است که در خصوص بازی خود و حرف بزنیم برای همین راجع به آقای ترکی حرف نمیزنم.
پیروز قربانی در خصوص پنالتی که روی مجیدی اتفاق افتاد، گفت: من در آن صحنه حضور نداشتم و پنالتی را ندیدم.
وحید طالبلو: مبارک استقلال و هوادارانش باشد
دروازهبان پیشین تیم استقلال که در ترکیب تیم راهآهن سورینت قرار گرفته بود با اشاره به این دیدار گفت: من خیلی خوشحال هستم که بعد از مدتها در ورزشگاه آزادی بازی کردم. این هفته هم هفته پزشک بوده و به همه پزشکانی که برایم زحمت کشیدند از جمله دکتر اصلانی، نوروزی، ستوده و شهاب تبریک میگویم.
وحید طالبلو ادامه داد: دل من برای هواداران استقلال تنگ شده بود. ما بازی بدی را انجام ندادیم و روی اشتباهات خودمان گل دریافت کردیم. این برد مبارک استقلال و هوادارانش باشد.
این دروازهبان در خصوص لغو اردوی تیم ملی نیز گفت: من در جایگاهی نیستم که در این باره صحبت کنم ولی اگر به خاطر مشکلات مالی این اتفاق رخ داده، باید هر چه سریعتر آن را حل کنند.
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