به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، بعد از ظهر چهارشنبه با اشاره به برگزاری نشست با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به خبرنگاران گفت: در این نشست، چالش‌های اداری موجود در فرآیند تصویب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین برخی مشکلات سرمایه‌گذاران فعال در استان مورد بررسی قرار گرفت.



وی افزود: در این دیدار، ضمن طرح مسائل و مشکلات برخی سرمایه‌گذاران، فرآیندهای موجود در سازمان سرمایه‌گذاری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درباره راهکارهای تسهیل و تسریع این فرآیندها گفت‌وگو شد.



سالاری، ادامه داد: رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر همکاری این سازمان برای رفع چالش‌های موجود تأکید کرد و مقرر شد برای پیگیری مسائل و مشکلات، هیئتی تخصصی تشکیل و گروهی برای بررسی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران معرفی شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه تقویت شاخص سرمایه‌گذاری به‌صورت جدی در دستور کار استان قرار دارد، گفت: در این نشست، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و موفقیت‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری، بر ضرورت تداوم این روند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید شد.



وی با قدردانی از تعامل و همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با استان کرمان، بیان کرد: ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کرمان بسیار گسترده است و همچنان امکان افزایش و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در استان بیش از پیش وجود دارد.



سالاری، با اشاره به ظرفیت پروژه‌های بزرگ اقتصادی استان افزود: کلان‌پروژه‌های سرمایه‌گذاری کرمان آماده معرفی به سرمایه‌گذاران هستند و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، این پروژه‌ها را در سطح داخلی و خارجی معرفی و زمینه جذب سرمایه برای اجرای آنها را فراهم کرد.



وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های استان، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و کاهش موانع اداری پیش‌روی فعالان اقتصادی است و در این زمینه باید هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مرتبط بیش از گذشته تقویت شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: با رفع چالش‌های موجود، تسهیل فرآیندهای اداری و معرفی هدفمند ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، می‌توان زمینه افزایش ورود سرمایه و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کرمان را بیش از پیش فراهم کرد.