تجدید چاپ کتاب، زندگی آلبرکاموی اسکاتلند را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاتسمن، کنونگیت ناشر ادینبورگی پس از اینکه متوجه شد کتابهای کلاسیک ویلیام مک آیونی دیگر تجدید چاپ نمیشوند، شروع به تجدید چاپ رمانهای مشهور او کرده است.
این نویسنده که متولد آیشایر است، اکنون میتواند شاهد انتشار مجدد کتاب سه گانه «قانون رها شده» که اولین بار در سال 1977 منتشر شده بود، باشد. این کتاب با تمرکز بر کارآگاهی از گلاسکو نوشته شده است.
ویلیام مک آیونی 76 ساله که در ژانر جنایی سیاه مینویسد، گفت انتشارات کنونگیت با این کار زندگی مالی او را نجات داد و او را با این کار شگفت زده کرد.
او افزود: وقتی من آن زمان این کتاب را به ناشرم ارایه کردم به من گفت اگر بتوانی سالی یک کتاب با این کیفیت بنویسی میلیونر میشوی. وی گفت من کتاب دوم و سوم را هم نوشتم، اما میلیونر نشدم!
مک آیونی، نویسنده رمان، داستان کوتاه و شعر است. او برای ادبیات شاعرانهاش شناخته شده و «قانون رها شده»، «یادداشتهای تونی ویچ» و «زخمی راه رفتن» از جمله آثار او هستند که ارایه کننده تصویر گلاسکو در دهه 70 میلادی هستند. از او به عنوان آلبر کاموی اسکاتلند و پدر ادبیات جنایی سیاه اسکاتلند یاد میشود. او 15 عنوان کتاب در این ژانر نوشته است که همه متعلق به قرن بیستم هستند. از سبک نوشتههای او با عنوان تارتان (پارچه پیچازی اسکاتلندی) سیاه شناخته میشود.
نظر شما