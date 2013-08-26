ترکیب تیم والیبال نشسته اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، حسن بخشعلی‌پور گفت: پس از برگزاری چهار مرحله اردوی متمرکز، در نهایت 10 ملی‌پوش جوان برای اعزام به رقابتهای پاراآسیایی مالزی انتخاب شدند.

وی افزود: این 10 نفر متولدین بین سال‌های 1371 تا 1374 از استان‌های قم، خراسان‌ رضوی، گلستان، مرکزی، فارس، اصفهان، گیلان هستند که در حال حاضر تمرینات خود را در استان‌های محل سکونت و زیر نظر مربیان انجام می‌دهند و 22 مهر ماه ، وارد اردوی یک هفته‌ای خواهند شد که متصل به اعزام نیز هست.

سرمربی تیم والیبال نشسته جوانان خاطرنشان کرد: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از سوی کمیته برگزاری مسابقات در خصوص تیم‌های شرکت کننده ارائه نشده ولی تیم‌های عراق و چین که از برترین‌های این رشته هستند، از رقبای جدی ما محسوب می‌شوند.

وی همچنین یادآور شد: در تمرینات متصل به اعزام مروری بر تمرینات تاکتیکی خواهیم داشت و امیدواریم بتوانیم در این مسابقات حضوری شایسته داشته باشیم.

بخشعلی‌پور در پایان گفت: در رقابتهای پاراآسیایی جوانان مالزی حسین گلستانی، مرتضی جعفری(قم)، مهدی بابادی (خراسان‌رضوی)، آرش قره قولپاقی، وحید بایلری (گلستان)، مصطفی زارعی (مرکزی)، علی رضایی (فارس)، محمد جواد کریمی، محمدرضا سبحانی‌نیا (اصفهان) و آرش سیف‌زاده (گیلان) در ترکیب تیم حضور دارند و مهرداد شوشتری نیز به عنوان مربی در کنار تیم حضور دارد.

رقابتهای پاراآسیایی جوانان آبان ماه سال جاری به میزبانی کشور مالزی برگزار خواهد شد.