ترکیب نهایی تیم بوچیای جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اردستانی در این خصوص گفت: در نخستین مرحله تمرینات تیم بوچیای جوانان از 24 ورزشکار برتر مسابقات قهرمانی کشور دعوت به عمل آمد که پس از برگزاری دو مرحله از اردوی آمادگی و با تصمیمات اتخاذ شده از سوی فدراسیون، در نهایت چهار ورزشکار جهت اعزام به رقابتهای پاراآسیایی مالزی معرفی شدند.

رئیس انجمن بوچیا افزود: فرشید استجلو از زنجان در کلاس BC4 ، خانم‌ها سمیرا رمضانی از خراسان رضوی در کلاس BC4، فاطمه بهمنی از تهران در کلاس BC3 و راضیه کاظم پور از گیلان در کلاس BC3، چهار ورزشکار راه یافته به رقابتهای مالزی در گروه سنی 17 تا 21 سال هستند که در رقابتهای انفرادی و دوبل شرکت می‌کنند.

اردستانی در خصوص رقبای احتمالی در مالزی گفت: تاکنون از سوی کمیته برگزاری مسابقات در خصوص شرکت کنندگان اطلاعاتی داده نشده ولی کشورهایی چون مالزی، هنگ کنگ، تایلند، چین، کره‌جنوبی و ژاپن از تیم‌های قوی هستند و در رقابتهای پارالمپیک لندن موفق به کسب عنوان هم شده‌اند.

تیم بوچیای جوانان ایران در دور پیشین رقابتهای پارآسیایی جوانان در کشور ژاپن موفق به کسب دو نشان برنز بخش تیمی و یک نشان برنز در بخش انفرادی شد.