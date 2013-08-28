اشعار آلبوم حامد بهداد برای دریافت مجوز به ارشاد رفت/ پایان اختلاف در "دنگ شو"

علی اوجی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: اشعار این آلبوم که بیشتر آنها از شعرهای حافظ انتخاب شده است برای صدور مجوز به دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده و فکر نمی کنم برای صدور مجوز این آثار مشکل چندانی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همانطور که در خبرهای قبلی اعلام کرده بودم این آلبوم از آثار متفاوتی در عرصه موسیقی پاپ خواهد بود که می تواند مخاطبان متفاوتی هم داشته باشد.

این تهیه‌کننده آثار موسیقایی به آلبوم "دهکده" با آهنگسازی مانی رهنما و خوانندگی کسرا آیینه‌ور که از هفته گذشته وارد بازار موسیقی شده است، اشاره کرد و گفت: به نظر من این آلبوم یک اتفاق ویژه در فروش آثار موسیقایی رقم خواهد زد زیرا یکی از معدود آلبوم هایی است که تاکنون در ژانر پاپ کلاسیک تولید شده و غیر از این ویژگی، معرف خواننده‌ای است که به نظرم در آینده بیشتر از اینها از او خواهیم شنید.

اوجی افزود: ضمن آهنگسازی خوبی که مانی رهنما برای قطعات انجام داده و حضور ترانه‌سرایانی چون بابک صحرایی و علیرضا افکاری، صدای کسرا آیینه‌ور در این آلبوم قوی و فشرده است و من حتم دارم با شنیدن موسیقی و کلام او مخاطبان استقبال خوبی از اثر به عمل می آورند کما اینکه طی چند روز گذشته که این آلبوم وارد بازار موسیقی شده است، شاهد استقبال خوبی بودیم.

یکی از مدیران جدید گروه موسیقی "دنگ شو" که اخیر به این جمع پیوسته است درباره فعالیت‌های جدید این گروه در عرصه موسیقی تصریح کرد: مشغول برنامه‌ریزی برای آغاز فعالیت‌های رسمی این گروه هستیم که در آینده جزییات آن به اطلاع علاقه‌مندان و طرفداران این گروه می رسد.

اوجی درباره نامه‌ای که چندی پیش از سوی طاها و شایا شجاع‌نوری برای جدایی از این گروه منتشر شده بود نیز توضیح داد: این ماجرا یک سوءتفاهمی بود که خوشبختانه مرتفع شد بنابراین جدایی این دو هنرمند از گروه صحت ندارد و امیدوارم با طی شدن مراحل صدور مجوز آلبوم های این گروه، شاهد انتشار آلبوم جدید در اسفند ماه باشیم.

وی که به همراه امیر حسین طباطبایی مدیریت جدید گروه "دنگ شو " را به عهده گرفته است درباره اجرای زنده این گروه هم گفت: تصمیم داریم اواخر شهریور ماه برای گروه "دنگ شو" کنسرت هایی داشته باشیم که امیدوارم به محض دستیابی به نتایج مورد نظر شاهد برگزاری کنسرت باشیم.

