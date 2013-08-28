۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

"مرد بالشی" تنها سه روز دیگر روی صحنه است

کارگردان "مرد بالشی" با اشاره به اینکه اجرای این نمایش در فرهنگسرای ارسباران تنها تا جمعه 8 شهریور ادامه دارد از آمادگی گروهش برای اجرای این نمایش در شهرستان‌ها خبر داد.

محمد یعقوبی که این روزها نمایش "مرد بالشی" را در فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌کند درباره تعداد اجراهای باقیمانده و احتمال تمدید اجرای این نمایش به خبرنگار مهر گفت: نمایش "مرد بالشی" تنها سه روز دیگر در فرهنگسرای ارسباران اجرا دارد یعنی آخرین اجرای نمایش روز جمعه 8 شهریورماه است و دیگر تمدید نخواهد شد.

وی درباره استقبال مخاطب و تبلیغات انجام شده برای اجرای "مرد بالشی" در فرهنگسرای ارسباران افزود: خوشبختانه بیش از حد انتظار ما مخاطبان در فرهنگسرای ارسباران از اجرای نمایش "مرد بالشی" استقبال کردند. در خارج از فضای فرهنگسرا هم یکی از بیلبوردهای تبلیغاتی به نمایش "مرد بالشی" اختصاص داشت.

سرپرست گروه "تئاتر این روزها" درباره احتمال اجرای مجدد نمایش "مرد بالشی" در تهران و شهرهای دیگر یادآور شد: متأسفانه در حال حاضر در تهران نمی‌توانیم این اثر را اجرا کنیم چون بازیگران مشغول پروژه‌های دیگر می‌شوند. ما آمادگی خود را برای اجرای "مرد بالشی" در شهرستان‌ها اعلام می‌کنیم و امیدواریم اتفاقی که برای نمایش "خشکسالی و دروغ" در شیراز رخ داد برای این نمایش رخ ندهد.

نمایش "مرد بالشی" با حضور پیام دهکردی، علی سرابی، نوید محمدزاده و احمد ساعتچیان ساعت 20:30 در فرهنگسرای ارسباران اجرا می‌شود. بهای بلیت این اثر نمایشی 20 هزار تومان است. محمد یعقوبی پیش از این "مرد بالشی" را در تماشاخانه ایرانشهر اجرا کرد.

کد مطلب 2124702

