افشای جزئیات جدیدی از جاسوسی دولت ها/اطلاعات 38 هزار کاربر فیسبوک در اختیار حکومت های جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام "ادوارد اسنودن" در افشای همکاری فیسبوک و چند شبکه اجتماعی دیگر با دولت آمریکا در جاسوسی از کاربران سبب شد تا پرعضوترین شبکه اجتماعی جهان دست به یک افشاگری در مورد خود بزند.

رویترز در مورد این افشاگری می نویسد : در شش ماه نخست سال جاری میلادی چندین کشور مختلف جهان از فیسبوک خواسته اند تا اطلاعات 38 هزار نفر از کاربران خود را در اختیار آنها قرار بدهد و این شبکه نیز با اغلب این درخواست ها موافقت کرده است.

لازم به یادآوری است که در ابتدای افشاگری های اسنودن (مامور سابق سازمان سیا) در مورد جاسوسی آمریکا از کشورهای مختلف و استفاده از شبکه های اجتماعی برای رسیدن به این هدف، اعلام شده بود که در یک سال گذشته اطلاعات شش میلیون کاربر فیسبوک در اختیار افراد غیر مسئول قرار گرفته است.

فیسبوک در حال حاضر بیش از یک میلیارد عضو دارد و در گذشته نیز موارد متعددی از همکاری آن با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جاسوسی از این کاربران منتشر شده بود.

به نوشته رویترز، در میان کشورهایی که از فیسبوک درخواست اطلاعات کرده اند آمریکا در رتبه اول قرار دارد زیرا در شش ماهه نخست سال جاری میلادی واشنگتن از این شبکه خواسته تا اطلاعات بین 20 تا 21 هزار نفر از کاربران خود را در اختیار نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده قرار بدهد.

بر همین اساس، تعداد افرادی که آمریکا خواستار دریافت اطلاعات شخصی آنها شده در سال جاری در مقایسه با شش ماهه دوم سال میلادی گذشته افزایش یافته چون در نیمه دوم سال گذشته واشنگتن خواستار اطلاعات 18 تا 19 هزار نفر از کاربران فیسبوک شده بود.

بعد از آمریکا، کشورهایی همچون هند، انگلیس،و آلمان بیشترین درخواست را از فیسبوک در این رابطه داشته اند و این شبکه اجتماعی نیز با 80 درصد از این درخواست ها موافقت کرده است.

حقایقی درباره اینکه فیسبوک ابزار جاسوسی است

"جولیان آسانگ" چندی پیش موسس سایت افشاگر ویکی لیکس در اظهاراتی شبکه اجتماعی فیسبوک را یک ابزار جاسوسی برای آمریکا توصیف کرده بود.

به گزارش مهر، آسانگ در مصاحبه خود با “راشا تودی” گفت: فیسبوک تنفرآمیزترین ابزار جاسوسی است که تاکنون خلق شده است.

به گفته آسانگ فیسبوک، یک گنجینه اطلاعاتی بسیار بزرگ از نام و سوابق افراد است که کاربران آن را به شکل داوطلبانه در اختیار این شبکه اجتماعی قرار می دهند، ولی این ابزار توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا مورد بهره برداری قرار می گیرد.

آسانگ در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: هر کس که نام و مشخصات دوستان خود را به شبکه اجتماعی فیسبوک اضافه می کند باید بداند که به شکل رایگان در خدمت دستگاه های اطلاعاتی آمریکاست و این گنجینه اطلاعاتی را برای آنها تکمیل می کند.

آسانگ مدعی نیست که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا شبکه اجتماعی فیسبوک را می چرخانند ولی به عقیده وی دسترسی این دستگاه ها به اطلاعات ذخیره شده در فیسبوک آن را به یک ابزار خطرناک تبدیل کرده است.

فروش اطلاعات شش میلیون کاربر

رویترز پیشتر در خبری اعلام کرده بود که مدیران شبکه فیسبوک اعتراف کرده اند که اطلاعات شخصی شش میلیون نفر از کاربران خود از جمله شماره تلفن آنها را دریک سال گذشته، در اختیار افراد غیر مسئول قرار داده اند.

فیسبوک در حدود یک میلیارد و یکصد میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و از سال 2012 میلادی در امر جاسوسی از شهروندان با دولت آمریکا همکاری می کند.

گزارش از عبدالحمید بیاتی