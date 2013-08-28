به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن که در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر نتوانسته نتایج مناسبی کسب کند، هفته گذشته مقابل ملوان بندر انزلی به پیروزی رسید تا شرایط تیم اصفهانی برای بازی این هفته بهتر شود.

ذوب‌آهن از 6 بازی ابتدایی خود در مسابقات لیگ برتر تنها 6 امتیاز کسب کرده و در حال حاضر در رده دهم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.

روز گذشته شایعاتی در مورد استعفای سرمربی ذوب‌آهن شنیده می‌شد و حتی مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن در همین زمینه جلسه‌ای با سرمربی تیم اصفهانی برگزار کرد و در نهایت برخی مشکلات به وجود آمده پیرامون بوناچیچ برطرف شد.

مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن نیز شب گذشته در تمرین تیم ذوب‌آهن حضور پیدا کرد و نسبت به عملکرد بازیکنان تیم اصفهانی در بازی‌های اخیر انتقاد کرد.

گفته می‌شود سعد محمدی به بازیکنان تیم ذوب‌آهن در این جلسه تمرینی اولتیماتوم داده و نسبت به نتایج اخیر این تیم انتقاد کرده است.

بازیکنان ذوب‌آهن در صورتی که نتوانند مقابل نفت تهران در دیدار خانگی خود نتیجه بگیرند، شرایط نامناسبی پیدا می‌کنند و همین مسئله باعث انتقادات مدیرعامل کارخانه ذوب‌آهن از آنها شده است.

ذوب‌آهن از ساعت 19:30 روز جمعه هفته جاری در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر به مصاف نفت تهران می‌رود.