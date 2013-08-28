به گزارش خبرنگار مهر، پیام صادقیان در خصوص آخرین وضعیت پیش از دیدار پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: تمرینات خوبی در این هفته داشتیم. بازیکنان هم بعد از بازی با نفت تهران از نظر روحی و روانی شرایط خودشان را برای بازی با فولاد وفق دادند و از هر نظر برای این بازی آماده شده‌ایم. آسیب دیدگی خودم هم برطرف شده و کاملا برای این بازی آماده هستم تا تصمیم کادر فنی چه باشد.

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت می‌کرد، درباره اینکه بعضی کارشناسان تغییرات اجباری در خط میانی را دلیل ناکامی پرسپولس برابر نفت دانستند، افزود: اگر بودم مانند همه بچه‌ها تمام تلاش خودم را می‌کردم اما اینکه با بودن من نتیجه دیگری رقم می‌خورد یا نه معلوم نیست. فوتبال اتفاقات زیادی دارد که نمی‌توان آنها را پیش‌بینی کرد. البته ترجیح می‌دهم درباره آن بازی صحبت بیشتری نکنم. الان بازی با فولاد را پیش رو داریم و برای ما بسیار حساس است که تمام تمرکزمان را روی آن گذاشتیم.

هافبک جوان پرسپولیس درباره اینکه آیا بازی با فولاد اهواز تحت تاثیر بازی دربی قرار نمی‌گیرد؟، تصریح کرد: در این باره زیاد از من پرسیده‌اند، از طرف خودم می‌توام بگویم اصلا این طور نیست. همیشه می‌گویند بازیکنان دو تیم قبل از بازی دربی کم کاری و احتیاط می‌کنند ولی برای ما نمی‌تواند اینطور باشد.

وی خاطرنشان کرد: از بسیاری جهات الان بازی با فولاد خیلی مهم‌تر شده است. بازی قبلی را واگذار کرده‌ایم اگر این بازی را جدی نگیریم و نتیجه بدی رقم بخورد آن وقت سخت است برای همان دربی هم خودمان را جمع و جور کنیم. جدای از این مسئله برای اینکه حمایت هواداران داشته باشیم به پیروزی نیاز داریم از سوی دیگر فولاد در صدر جدول است، بالاترین اختلاف امتیار ما با فولاد است و این بازی طبق شرایط جدول برای ما شش امتیازی است. نمی تونیم فرصت جبران اختلاف امتیاز با فولاد را از دست بدهیم.

صادقیان درباره موضع‌گیری بعضی هواداران در بازی با نفت و شعارهایشان، افزود: به هواداران حق می‌‎دهیم که ناراحت باشند و از تیم، پیروزی بخواهند، اما باید به بازیکنان هم حق داد. آنها تمام تلاش خودشان را می‌کنند و هواداران اصلا شک نداشته باشند که شرایط تیم خیلی بهتر خواهد شد. من آینده را خیلی مثبت و روشن می‌بینم.

وی در ادامه تاکید کرد: بعضی از الفاظ شایسته بازیکنان پرسپولیس نبود. بازیکنانی که جلوی نفت بودند همان‌هایی بودند که در بازی با ملوان بندرانزلی از دقیقه 30، ده نفره بازی کردند و تمام وجودشان را گذاشتند تا سه امتیاز بگیرند.

هافبک جوان پرسپولیس در پایان گفت: اینکه پرسپولیس مدتی است به صدر جدول نرسیده، فشار را روی هواداران و هم روی کل تیم زیاده کرده است، اما از آنهایی می‌خواهیم اعتماد کنند. حداقل به علی آقا که باید اعتماد کنند. در حال حاضر تیم برای گذر از دوران سخت و فشارهاست، تیم به تشویق تماشاگران نیاز دارد.