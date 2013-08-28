خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: حسن احمدی، نویسنده کودکان و نوجوانان و رزمنده هشت سال دفاع مقدس در متنی احساسی ـ که برای این خبرگزاری ارسال کرده است ـ ضمن انتقاد از فریبکاری غرب در ماجرای سوریه، از شرایط سخت و دشوار کودکان سوری در آستانه رویداد فاجعه‌بار جنگ علیه مردم این کشور ابراز نگرانی کرد.

متن ارسالی نویسنده رمان دفاع مقدسی و نوجوانانه «بازی‌ها و لحظه‌ها» به شرح زیر است:

امان از این آدم‌های!....

نشسته اند. آرام. آرامش دارند. آرام و قرار هم؟!...

سرنوشت یک ملت، باید به دست چه کسانی رقم بخورد؟

بمب‌ها روی سرم فرود می‌آیند...

من، خود آسیب دیده بمب‌های شیمیایی این حضرات هستم.

من یک نویسنده ام. برای کودکان و نوجوانان می‌نویسم.

به عراق که حمله کردند، دردهایم را نوشتم. دردها کشیدم. بارها مردم و زنده شدم. من، یک اهل قلم، آیا جز این توان دیگری دارم؟

نگذارید این اتفاق شکل بگیرد.

آی دنیا! چه می‌کنید؟

شیمیایی بهانه است. بهانه است. باور کنید بهانه است!... شیمیایی زده‌اند؟ چه کس یا کسان؟ آنان بهتر از من و ما می‌دانند!...

فردا که بمب‌ها روی سر کودکان مظلوم سوریه فرود می‌آید، آیا به کدامین گناه، به کدامین جرم باید تن آن‌ها بلرزد و تکه تکه شوند؟

هرگز فراموش نمی‌کنم در عراق، وقتی سربازان وارد خانه‌ای شدند، نوجوانی به همراه مادرش چگونه مثل بید می‌لرزید و سربازان آمریکایی آدم‌های ماشینی بودند! مسخ شده و ....

من، فقط قلم و کاغذ دارم. دلم آرام ندارد. اکنون دست‌هایم می‌لرزند. تنم می‌لرزد! نمی‌توانم و نمی‌دانم چه بگویم!

آی دنیا! ما چه کرده‌ایم؟ چه می‌کنیم؟

جرم کودکان مظلوم دنیا چیست؟

مادران معصوم مرتکب چه گناهی شده‌اند؟ چه کرده‌اند؟...

چرا؟ ... چرا؟...

من یک نو‌یسنده‌ام. بمیرد قلم که من مرده‌ام! ...