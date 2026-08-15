خبرگزاری مهر، گروه استانها: پایگاههای اوقات فراغت آموزش و پرورش در استان سمنان، همچون سالهای گذشته، در فصل تابستان میزبان دانشآموزان و علاقهمندان به رشتههای مختلف ورزشی، آموزشی، هنری و فرهنگی هستند؛ برنامههایی که با هدف غنیسازی اوقات فراغت و ارتقای مهارتهای دانشآموزان برگزار میشوند.
با این حال، برنامههای اوقات فراغت امسال آموزش و پرورش استان سمنان شرایط متفاوتی نسبت به سالهای گذشته دارد. تعطیلی و غیرحضوری شدن بخشی از فعالیتهای آموزشی در سال تحصیلی گذشته، در پی شرایط ناشی از جنگ و اختلال در دسترسی به اینترنت، موجب شده است بخشی از برنامههای تابستانی امسال به جبران آموزشی و ترمیم یادگیری دانشآموزان اختصاص یابد.
طرح «حامی» برای ترمیم یادگیری
یکی از برنامههای آموزش و پرورش استان سمنان در این زمینه، اجرای طرح «حامی» است؛ طرحی که بر اساس آن، برای دانشآموزانی که به تشخیص معلم نیاز بیشتری به آموزش دارند، کلاسهای حضوری جبرانی در تابستان برگزار میشود.
هدف از اجرای این طرح، جبران بخشی از کاستیهای آموزشی و کمک به دانشآموزان برای کسب آمادگی بیشتر جهت ورود به پایه تحصیلی بالاتر عنوان شده است.
این طرح به صورت رایگان اجرا میشود و به گفته مسئولان آموزش و پرورش استان سمنان، دو ویژگی مهم دارد؛ نخست اینکه تشخیص دانشآموزان نیازمند حضور در این کلاسها بر عهده معلم دوره ابتدایی است و دوم اینکه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح نیز تأمین شده است.
طرح «حامی» میتواند فرصتی برای دانشآموزانی باشد که در جریان شرایط آموزشی سال گذشته و غیرحضوری شدن بخشی از کلاسها، در یادگیری برخی مطالب با مشکل مواجه شدهاند.
۲۶۳ پایگاه اوقات فراغت در سمنان
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تابستان پیش رو با سالهای گذشته متفاوت است، گفت: در سال تحصیلی گذشته بخشی از فعالیتهای مدارس به صورت غیرحضوری انجام شد و بر همین اساس، رویکرد غنیسازی اوقات فراغت در استان نیز متفاوت خواهد بود.
قاسم شریفی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به برنامههای اوقات فراغت در تابستان امسال، افزود: همکاری خانوادهها و حضور دانشآموزان در برنامههای اوقات فراغت، یکی از پیشنیازهای اجرای برنامههای متنوع آموزش و پرورش است.
وی با اشاره به فعالیت ۲۶۳ پایگاه اوقات فراغت تابستانی در هشت شهرستان استان سمنان، بیان کرد: این پایگاهها در طول تعطیلات تابستان برنامههای متنوعی را برای دانشآموزان اجرا خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه برنامههای تابستانی بر محور فعالیتهای آموزشی، مهارتی، ورزشی، فرهنگی، تربیتی، قرآنی و هنری دنبال میشود، گفت: فعالیت در ۸۰ رشته فرهنگی، هنری و ورزشی در مجموعه پایگاههای غنیسازی اوقات فراغت انجام خواهد شد.
مدارس؛ پایگاه اصلی برنامههای تابستانی
شریفی با بیان اینکه مدارس، کانونهای قرآنی و پژوهشسراها از جمله پایگاههای اصلی آموزش و پرورش برای اجرای برنامههای تابستانی هستند، اظهار کرد: به واسطه حوادث سال گذشته و غیرحضوری شدن آموزشها، امسال در برنامههای غنیسازی اوقات فراغت نگاه ویژهای به جبران آموزشی و ترمیم یادگیری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: اگرچه معلمان و خانوادهها در ایامی که کلاسها غیرحضوری بود تلاش کردند بهترین روند آموزشی برای دانشآموزان رقم بخورد، اما کیفیت آموزش حضوری به مراتب بالاتر است و در تابستان امسال توجه جدی به جبران کمبودهای آموزشی خواهیم داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: در دوره ابتدایی و برای تعدادی از دانشآموزانی که نیاز به آموزش بیشتری دارند، بر اساس تشخیص آموزگاران، در قالب طرح «حامی» کلاسهای جبرانی تابستانی در نظر گرفته شده است.
شریفی با بیان اینکه اعتبارات این طرح نیز مشخص شده است، گفت: برای دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم نیز برنامههای جبرانی آموزشی پیشبینی شده که برنامهریزی مربوط به آن بهزودی به صورت عمومی اعلام خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: نشانی پایگاههای اوقات فراغت از سوی ادارات آموزش و پرورش به مدارس استان اطلاعرسانی شده و شرایط حضور در این کلاسها نیز از طریق کانالهای «شاد» به خانوادهها اعلام شده است؛ البته کلاسهای جبرانی و ترمیم یادگیری در پایگاههایی برگزار میشود که توسط مدارس مشخص خواهند شد.
امید آموزش و پرورش به طرح حامی
بر اساس توضیحات مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، در قالب طرح «حامی»، مدیران مدارس، اعضای انجمن اولیا و مربیان و معلمان با خانواده دانشآموزانی که حضور آنها در این دورهها ضروری تشخیص داده شده است، ارتباط برقرار کرده و نسبت به ثبتنام آنان اقدام میکنند.
آموزش و پرورش استان سمنان امیدوار است اجرای این طرح بتواند به دانشآموزانی که در طول سال تحصیلی در یادگیری برخی مطالب با مشکل مواجه بودهاند، کمک کند تا از فرصت تابستان برای تقویت آموختههای خود بهره ببرند.
بررسیهای خبرنگار مهر نیز نشان میدهد اختصاص بخشی از برنامههای اوقات فراغت امسال به جبران عقبماندگیهای آموزشی، با توجه به شرایط متفاوت سال تحصیلی گذشته، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نگرانی از افت کیفیت آموزشی
در این میان، برخی کارشناسان و معلمان نسبت به وضعیت کیفیت آموزشی دانشآموزان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت برنامهریزی جدیتر برای جبران کاستیهای آموزشی تأکید دارند.
یک کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت آموزشی در استان سمنان، همانند دیگر نقاط کشور، با چالشهایی مواجه شده است، گفت: به جرئت میتوانم بگویم بخشی از دانشآموزانی که امسال وارد پایه سوم ابتدایی میشوند، حتی در خواندن متن کتاب درسی خود نیز با مشکل مواجه هستند.
محمد باقری با بیان اینکه این موضوع نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی است، افزود: کافی است با معلمان درباره وضعیت سواد، املا، نگارش و روخوانی دانشآموزان ابتدایی گفتوگو شود تا ابعاد مشکلات آموزشی موجود بیشتر مشخص شود.
وی با اشاره به وضعیت نمرات امتحانات نهایی دانشآموزان استان سمنان اظهار کرد: نمیتوان همه افت کیفیت آموزشی را به شرایط ناشی از جنگ نسبت داد، زیرا بخشی از این روند از سالهای گذشته آغاز شده و عوامل مختلفی در آن دخیل بودهاند.
آموزش معلمان؛ حلقهای مهم در زنجیره یادگیری
این کارشناس فرهنگی درباره میزان اثرگذاری طرحهایی مانند «حامی» نیز گفت: این طرحها میتوانند تا حدی مؤثر باشند، اما نمیتوان آنها را درمان کامل مشکلات آموزشی دانست و برای بهبود وضعیت کلاسهای درس باید برنامهای اساسی و بلندمدت طراحی شود.
باقری آموزش و توانمندسازی معلمان را یکی از ضرورتهای مهم در این زمینه دانست و افزود: ارتقای دانش و مهارت معلمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا معلم به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرآیند یادگیری، نقش مستقیمی در کیفیت آموزش دارد.
وی همچنین بر نقش خانوادهها در تقویت فرهنگ مطالعه و یادگیری دانشآموزان تأکید کرد و گفت: حل مشکلات آموزشی نیازمند توجه همزمان به مدرسه، معلم و خانواده است و طرحهایی مانند «حامی» میتوانند در کوتاهمدت بخشی از این کاستیها را جبران کنند.
معلمان؛ تابستان فرصتی برای جبران
عباس عامری، یکی از معلمان شاغل در استان سمنان، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تابستان گفت: به واسطه جنگ، قطعی اینترنت و شرایط ایجادشده، بخشی از کلاسهای درس در سال تحصیلی گذشته تعطیل یا غیرحضوری شد و این موضوع بر کیفیت آموزش تأثیر گذاشت و مشکلاتی را برای برخی دانشآموزان ایجاد کرد.
وی افزود: البته بیانصافی است اگر گفته شود در این مدت کاری انجام نشده است؛ معلمان با تلاش و انگیزه در کنار دانشآموزان بودند، اما در برخی مواقع ابزار و شرایط لازم برای آموزش مناسب فراهم نبود.
این معلم با بیان اینکه تابستان میتواند فرصتی برای جبران بخشی از این عقبماندگی باشد، اظهار کرد: استفاده درست از این فرصت میتواند به تقویت یادگیری دانشآموزان کمک کند.
در مقابل، برخی معلمان معتقدند میزان عقبماندگی آموزشی در برخی دانشآموزان به اندازهای است که نمیتوان انتظار داشت با برگزاری کلاسهای تابستانی به طور کامل جبران شود.
یک معلم جوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به واسطه مشکلات ایجادشده در سال گذشته، پایه تحصیلی بسیاری از دانشآموزان ضعیف شده است و حتی اگر در تمام تابستان نیز برای آنها کلاس برگزار شود، ممکن است تقویت کامل این پایه آموزشی امکانپذیر نباشد.
تابستان؛ فرصتی برای جبران بخشی از عقبماندگیها
با وجود دیدگاههای مختلف درباره میزان اثربخشی کلاسهای جبرانی، برگزاری دورههای آموزشی در تابستان میتواند دستکم فرصتی برای جبران بخشی از کاستیهای آموزشی دانشآموزان باشد؛ فرصتی که موفقیت آن به همراهی خانوادهها، حضور دانشآموزان و کیفیت اجرای برنامهها نیز وابسته است.
شرایط آموزشی سال گذشته و غیرحضوری شدن بخشی از کلاسها، ضرورت توجه بیشتر به ترمیم یادگیری را افزایش داده است. در چنین شرایطی، طرحهایی مانند «حامی» میتوانند به عنوان یک اقدام جبرانی، بخشی از نیازهای آموزشی دانشآموزان را پوشش دهند.
با این حال، کارشناسان و معلمان بر این باورند که بهبود پایدار کیفیت آموزشی نیازمند مجموعهای از اقدامات بلندمدت در حوزههای مختلف، از جمله توانمندسازی معلمان، تقویت نقش خانوادهها، ارتقای کیفیت آموزش و شناسایی دقیق نقاط ضعف دانشآموزان است.
تابستان امسال برای آموزش و پرورش سمنان صرفاً فصل فراغت نیست؛ فرصتی است برای ترمیم بخشی از آنچه در سال تحصیلی گذشته از دست رفته و البته آزمونی برای اینکه برنامههای جبرانی تا چه اندازه میتوانند دانشآموزان را برای سال تحصیلی آینده آماده کنند.
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