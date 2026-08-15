جن ساکی: «لویت» دروغگو در خدمت دروغگوی همیشگی دفتر بیضی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک پست، جن ساکی سخنگوی پیشین کاخ سفید در دولت جو بایدن از کارولین لویت، همتای خود در تیم ترامپ، انتقاد کرد و مدعی شد که او در اتاق نشست های خبری تقریبا با هیچ پرسش دشواری مواجه نمیشد و هیچ تمایلی به تعامل و گفتگو با حسن نیت نداشت.
ساکی در برنامه «MS NOW» (که پیشتر با نام MSNBC شناخته میشد)، جایی که پس از پایان دوران فعالیتش به عنوان سخنگوی بایدن در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به استخدام آن درآمده است، گفت: رابطه میان مطبوعات و کاخ سفید ذاتاً باید رابطهای چالشبرانگیز و مبتنی بر تقابل باشد. منظورم این است که وظیفه خبرنگاران حاضر در اتاق این است که برای دسترسی بیشتر و کسب اطلاعات افزونتر تلاش کنند. کارولین لویت نمیخواست با حسن نیت با خبرنگاران و پرسش های دشوارشان تعامل کند.
سخنگوی پیشین کاخ سفید در دولت جو بایدن اضافه کرد: در عوض، او تمام تلاشش را کرد تا آن اتاق نشست خبری را به فضای امن شخصی خود تبدیل کند؛ جایی که بهندرت و شاید بتوان گفت تقریباً هرگز مجبور نبود به پرسش دشواری پاسخ دهد. یعنی او حداکثر هفتهای یک یا ۲ بار نشست خبری برگزار میکرد.
جن ساکی، لویت را به دروغگویی مکرر در دوران مسئولیتش متهم کرد و گفت که او تنها در خدمت یک نفر بوده است: ترامپ.
وی گفت: مسئله، روایت آن نسخهای از حقیقت بود که مورد نظر آن دروغگوی سریالی ساکن دفتر بیضی (ترامپ) است. او هرگز شغل خود را به عنوان خدمتگزاری به مردم آمریکا و در مقام یک کارگزار عمومی ندیده است. عملکرد لویت به جایگاه این شغل لطمه زد.
این در حالیست که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اخیرا در پیامی در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال) نوشت که «کارولین لویت»، سخنگوی کاخ سفید و از نزدیکترین و مورد اعتمادترین دستیاران وی، در پایان ماه جاری میلادی از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
ترامپ با اعلام این خبر ادعا کرد: این تصمیم با هدف صرف وقت بیشتر لویت با فرزندان و خانوادهاش اتخاذ شده است!
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