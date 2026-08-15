وزارت بهداشت لبنان: حملات امروز دشمن ۱۱ شهید و ۱۹ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: حمله دشمن اسرائیلی به دیرالزهرانی در نبطیه ۴ شهید و ۱۷ زخمی برجای گذاشت که در میان آنها یک کودک و ۱۱ زن وجود دارد.

در این بیانیه آمده است: به این ترتیب و با احتساب آمار حمله دشمن اسرائیلی به نبطیه، آمار کلی تجاوزهای دشمن اسرائیلی به ۱۱ شهید و ۱۹ زخمی افزایش یافت که در میان آنها کودکان و زنان به چشم می خورند.

همزمان اشغالگران اسرائیلی در المشاع حدفاصل المنصوری و مجدل زون در جنوب صور انفجار بزرگی انجام دادند و صدای انفجارهایی در صور و حومه آن شنیده شد.

همچنین پهپاد اسرائیلی نیز بمب صوتی بر فراز شهرک المنصوری در صور انداخت.