به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام اللهنور کریمیتبار عصر شنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: دشمن، دشمنی خود را پنهان نمیکند و از دروغپردازی و شایعهسازی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و حتی بازارهای جهانی بهره میگیرد؛ از اینرو، نقش رسانهها در راستیآزمایی اخبار و روشنگری بیش از گذشته اهمیت دارد.
وی افزود: گاه انتشار یک خبر کذب یا شایعه، میتواند فضای اقتصادی و بازار جهانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین خبرنگار متعهد باید با دقت، سرعت و مسئولیتپذیری، واقعیت را روایت و دروغسازیها را برای مردم آشکار کند.
امام جمعه ایلام با تأکید بر نقش خبرنگاران در انعکاس مطالبات مردم، گفت: اصحاب رسانه صدای مردم هستند؛ آنان باید مشکلات را به مسئولان منتقل کنند، برای حل مسائل مطالبهگری داشته باشند و نتیجه پیگیریها و بازخورد مسئولان را نیز به اطلاع جامعه برسانند.
کریمیتبار بیان کرد: جامعهای که در آن مطالبهگری آگاهانه و مسئولانه وجود نداشته باشد، جامعهای پویا نیست. خبرنگاران با نقد منصفانه، پیگیری مسائل و انعکاس واقعیتها میتوانند به حرکت، نشاط و اصلاح امور در جامعه کمک کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان ایلام تصریح کرد: ایلام از توانمندیهای طبیعی، خدادادی، انسانی و فرهنگی فراوانی برخوردار است و اگر بخشی از این ظرفیتها بهدرستی شناخته و فعال شود، چهره محرومیت از استان زدوده خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان ایلام ظرفیت اربعین را یکی از مهمترین فرصتهای اقتصادی و فرهنگی استان دانست و گفت: باید برای استفاده از این ظرفیت عظیم، برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد. در سالهای اخیر توانمندی هنرمندان و فعالان صنایعدستی استان در مسیر اربعین بهتدریج بیشتر دیده شده و برخی از فعالان این عرصه توانستهاند به درآمدهای قابل توجهی دست یابند.
وی ادامه داد: بهرهمندی از ظرفیت اربعین نباید تنها به چند فعالیت محدود شود؛ بلکه لازم است با برنامهریزی، زمینه حضور و نقشآفرینی تولیدکنندگان، هنرمندان، صاحبان مشاغل و جوانان استان در این رویداد بزرگ فراهم شود.
کریمیتبار با بیان اینکه در هر جامعهای در کنار مشکلات، نقاط قوت و ظرفیتهای فراوانی نیز وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین اهداف دشمن، القای یأس و ناامیدی در جامعه است؛ در حالی که ملت ایران دارای سرمایههای بزرگ انسانی، علمی، فرهنگی و معنوی است و توان عبور از دشواریها را دارد.
وی گفت: اصحاب رسانه میتوانند با روایت درست از توانمندیها، مقاومت و ظرفیتهای مردم، نقش مؤثری در امیدآفرینی ایفا کنند. البته امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه بیان واقعبینانه مسائل در کنار معرفی ظرفیتها و پیگیری راهحلهاست.
امام جمعه ایلام در پایان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان، تأکید کرد: تکریم واقعی اصحاب رسانه صرفاً در لوح تقدیر و هدیه خلاصه نمیشود؛ بلکه باید به سخنان، نقدها، پیشنهادها و روایتهای واقعی خبرنگاران توجه شود و مسئولان صدای آنان را بشنوند.
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