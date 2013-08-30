شکست ایران برابر برزیل/ شاگردان نفرزاده به نیمه نهایی نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارمنهایی رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان جهان ظهر امروز در ترکیه پی گرفته شد که در یکی از حساسترین دیدارها تیمهای ایران و برزیل برابر هم صف آرایی کردند. در این بازی که در شهر آنکارا برگزار شد تیم ایران برابر حریف خود شکست خورد و از راه یابی به مرحله نیمهنهایی بازماند.
تیم ایران که تا پیش از این مرحله همه حریفان خود را با قدرت پشت سر گذاشته بود و از مدعیان قهرمانی مسابقات به حساب میآمد مقابل برزیل نشانی از تیم همیشگی نداشت. تیم کشورمان که مقابل مدافعان روی تور حریف گرفتار شده بود و در خط حمله کارایی لازم را نداشت در سه ست متوالی نتیجه را واگذار کرد. شاگردان نفرزاده به ترتیب با نتایج 25 بر 21، 25 بر 20 و 25 بر 22 مقابل حریف خود نتیجه را واگذار کردند.
تیم ایران در این دیدار با ترکیب میلاد عبادیپور قرا، مصطفی باقری، محمد فلاحزرچوب، جواد حسینآبادی، سیدآرش تقوی، امیرعلی محمدفتحعلی به مصاف حریف رفت. در این دیدار آلن سوزا، بازیکن پشت خط زن حریف با کسب 28 امتیاز بهترین بازیکن میدان بود و روی تور بیمهار نشان داد. در تیم ایران نیز حسینآبادی با کسب 14 امتیاز بهتر از سایرین نشان داد.
