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۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۲۵

فاتح :

ضرورت حمایت از طرح های اشتغالزا در بخش صنایع دستی

ضرورت حمایت از طرح های اشتغالزا در بخش صنایع دستی

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی از حمایت دبیرخانه گروه اشتغال و سرمایه گذاری از طرح های اشتغالزا در بخش صنایع دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح ظهر یکشنبه در جلسه کار و تعاون اهر گفت: یکی از سیاستهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حمایت از تولید و اشتغال بوده و دراین راستا از صنایع دستی فعال در بخش عشایری و روستایی حمایت می کنیم.

وی گفت: تعاونی های صنایع دستی از تعاونی فعال بخش تعاون است که دراین راستا این اداره کل آمادگی دارد در قالب تعاونی از فعالان تولید ورنی و سایر صنایع دستی در قالب شرکت تعاونی حمایت و تسهیلات بانکی از طریق بانک توسعه تعاون به این گونه تعاونی ها ارائه نماید.

دبیرکارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی دراین جلسه از آمادگی اداره کل تعاون برای برگزاری دوره آموزشی و تشکیل تعاونی به ورنی بافان خبر داد و برگزاری جشنواره ورنی را دراین شهرستان پتانسیلی مناسب برای شناخت توانمندی های منطقه در بخش صنایع دستی روستایی اعلام کرد و اظهار امیدواری نمود با تداوم این جشنواره تعاونی بتوانیم استعداد منطقه را در تولید ورنی و صنایع دستی وابسته بیش از پیش در کشور و خارج کشور بشناسانیم.

وی همچنین با اشاره به استعداد کشاورزی و دامی شهرستان اهر از راه اندازی باجه بانک توسعه در میدان دواب اهر در جهت ارائه خدمات به کشاورزان و دامداران منطقه خبر داد.

فاتح در پایان از مشارکت 50 میلیون ريالی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در برگزاری جشنواره ورنی دراین شهرستان خبر داد.

 

کد مطلب 2127326

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