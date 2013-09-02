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۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

رشد 7 درصدی تولید آلومینیوم در 5 ماهه امسال

رشد 7 درصدی تولید آلومینیوم در 5 ماهه امسال

میزان تولید آلومینیوم كشور در 5 ماهه نخست امسال حدود 7 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: در 5 ماهه نخست امسال، شركت های آلومینیوم ایران (ایرالكو)، المهدی و هرمزآل، 149 هزار و 307 تن شمش تولید كردند، این در حالیست كه میزان شمش آلومینیوم تولید شده در كشور طی مدت مشابه سال گذشته، 139 هزار و 902 تن بود.

در این میان، شركت ایرالكو 74 هزار و 717 تن، المهدی 44 هزار و 830 تن و هرمزآل 29 هزار و 760 تن شمش تولید كردند. افزون بر این، طی 5 ماهه نخست امسال، 104 هزار و 896 تن پودر آلومینا توسط شركت آلومینای ایران تولید شد كه در مقایسه با آمار تولید مدت مشابه سال گذشته (91 هزار و 225 تن)، رشد 15 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش مذكور، میزان شمش آلومینیوم تولید شده در مرداد امسال با افزایش 9 درصدی نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (27 هزار و 225 تن)، به 29 هزار و 747 تن رسید.

 

کد مطلب 2127615

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