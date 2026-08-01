به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد کریمی، با اشاره به شرایط آب‌وهوایی مسیر پیاده‌روی اربعین، گفت: در دمای بالای ۴۰ درجه، بدن برای تنظیم حرارت، جریان خون را به سطح پوست افزایش می‌دهد که این موضوع باعث کاهش خون‌رسانی به دستگاه گوارش می‌شود و زمینه بروز مشکلات گوارشی را فراهم می‌کند.

وی، سه عامل اصلی بروز این عوارض را گرمای شدید هوا، تغییر الگوی غذایی و ازدحام جمعیت دانست و افزود: مصرف غذاهای چرب و سرخ‌شده در موکب‌ها، همراه با سخت‌تر شدن رعایت بهداشت فردی در شرایط شلوغ، می‌تواند زائران را در معرض اسهال مسافرتی و سایر مشکلات گوارشی قرار دهد.

این متخصص داخلی با تأکید بر اینکه پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با این مشکلات است، مدیریت مصرف مایعات را مهم‌ترین توصیه برای زائران دانست و گفت: همراه داشتن آب کافی در طول روز ضروری است و در صورت بروز اسهال، استفاده از پودر ORSتوصیه می‌شود. همچنین باید از مصرف نوشیدنی‌های کافئین‌دار مانند چای غلیظ و نوشابه که موجب افزایش کم‌آبی بدن می‌شوند، پرهیز کرد.

وی در ادامه به توصیه‌های تغذیه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: زائران بهتر است وعده‌های غذایی سبک، کم‌چرب و کم‌ادویه مصرف کنند. همچنین به دلیل احتمال آلودگی، مصرف سالاد و سبزیجات خام باید به حداقل برسد و میوه‌هایی مانند موز و سیب که شست‌وشو راحت تری دارند، جایگزین مناسبی محسوب می‌شوند. کنسروها نیز در صورت استفاده باید حتماً به صورت جوشانده مصرف شوند.

کریمی با تأکید بر رعایت بهداشت فردی اظهار کرد: با توجه به ازدحام جمعیت و محدودیت دسترسی به مواد شوینده، همراه داشتن ضدعفونی‌کننده دست با پایه الکل ۷۰ درصد ضروری است و زائران باید پیش از هر وعده غذایی و پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی از آن استفاده کنند.

وی همچنین درباره استفاده از یخ‌های قالبی و فله‌ای هشدار داد و افزود: زائران بهتر است از بطری آب شخصی استفاده کنند و از مصرف نوشیدنی‌هایی که با یخ‌های غیربهداشتی تهیه شده‌اند، خودداری کنند.

کریمی با اشاره به علائم هشداردهنده، گفت: در صورت بروز تب، اسهال خونی، استفراغ مکرر، کاهش سطح هوشیاری و یا عدم دفع ادرار برای مدت طولانی، مراجعه فوری به پزشک ضروری است.