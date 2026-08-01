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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۴

تهدید خطرناک ایران علیه نظامیان آمریکایی به روایت وال استریت

تهدید خطرناک ایران علیه نظامیان آمریکایی به روایت وال استریت

یک روزنامه آمریکایی به پیچیده تر شدن عملیات های ایران علیه مواضع آمریکا در منطقه اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان آمریکایی اعتراف کرد که حملات ایران علیه مواضع این کشور پیچیده تر شده است.

در این گزارش آمده است که موشک خیبرشکن ایران تهدید بزرگتری برای نظامیان آمریکایی به شمار می رود.

روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر نیز در گزارشی با عنوان «ارزان، دقیق و مرگبار؛ بهترین موشک ایران خطرناک‌تر می‌شود» نوشت که موشک خیبرشکن اکنون به اصلی‌ترین سلاح زرادخانه موشکی ایران تبدیل شده و نقش محوری در حملات اخیر علیه اهداف آمریکایی ایفا می‌کند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های آمریکایی اذعان می کنند که ایران از زمان از سرگیری درگیری‌ها، موشک‌های خیبرشکن را به سمت پایگاه‌های آمریکا شلیک کرده و با استفاده از روش هایی چون ترکیب مسیرهای پروازی، مانورهای مختلف و سرعت‌های متفاوت تلاش کرده سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا را دچار سردرگمی کند.

کد مطلب 6904776

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