حجتالاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری همایش بزرگ «دلدادگان اربعین حسینی» همزمان با اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در آستان مقدس امامزادگان عبدالله و فضلالله روشنآباد شهرستان کردکوی خبر داد.
وی اظهار کرد: این اجتماع بزرگ معنوی روز سهشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، مصادف با بیستم ماه صفر، با حضور دستههای پیادهروی روستاهای اطراف، هیئتهای مذهبی و خیل عظیم عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار میشود.
مهدیان افزود: برنامههای این مراسم از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شده و آیین اصلی از ساعت ۱۱ صبح با قرائت زیارت اربعین امام حسین(ع) در جوار امامزادگان روشنآباد برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با بیان اینکه حجتالاسلام عباسعلی گرزین سخنران این مراسم خواهد بود، گفت: کربلایی امین مؤمن نیز با مرثیهسرایی و مداحی، فضای مراسم را معطر به یاد و نام شهدای کربلا خواهد کرد.
وی ادامه داد: اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان با مشارکت و میزبانی اهالی روستای یساقی از دیگر برنامههای این اجتماع بزرگ مذهبی است.
مهدیان با دعوت از مردم ولایتمدار و دوستداران اهلبیت(ع) برای حضور در این آیین معنوی، تأکید کرد: همایش «دلدادگان اربعین حسینی» فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای عاشورا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت وحدت و همدلی میان دلدادگان مکتب حسینی خواهد بود.
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