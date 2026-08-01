عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت پروژه بیمارستان جدید امام خمینی (ره) نور بررسی و گزارش کاملی از روند پیشرفت فیزیکی آن ارائه شد.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه درمانی افزود: بیمارستان جدید امام خمینی (ره) نور از پروژههای مهم حوزه سلامت منطقه است و بهرهبرداری از آن نقش مؤثری در ارتقای خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم به امکانات پزشکی خواهد داشت.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست، موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه بررسی شد و بر لزوم رفع مشکلات اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز تأکید شد.
فیاضی تصریح کرد: بر اساس توافقات انجامشده، مقرر شد تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه از طریق رایزنی با سازمان برنامه و بودجه کشور و استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی و روشهای نوین تأمین مالی با جدیت دنبال شود.
وی همچنین به دیدار خود با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد و گفت: آخرین وضعیت گازرسانی به روستاهای باقیمانده شهرستانهای نور و محمودآباد مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در اجرای عملیات گازرسانی، رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی جدید تأکید شد.
فیاضی افزود: در این نشست، تغییر سایز خط انتقال گاز نور به محمودآباد برای بهبود فشار شبکه و افزایش سرعت اجرای شبکهگذاری مورد موافقت قرار گرفت و مشکلات ناشی از محدودیتهای حریم خطوط لوله گاز نیز بررسی و مقرر شد اقدامات لازم برای رفع این موانع انجام شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پایداری شبکه گاز، آمادگی برای مدیریت چالشهای احتمالی تأمین گاز استان در زمستان آینده نیز از دیگر محورهای این نشست بود و بر اتخاذ تمهیدات لازم در این زمینه تأکید شد.
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