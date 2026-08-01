مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور گرگان – علیآباد و محدوده رضوان ۱۳ شهر فاضلآباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه هشت مصدوم بر جای گذاشت و با حضور نیروهای امدادی هلالاحمر و اورژانس، عملیات امدادرسانی و انتقال حادثهدیدگان انجام شد.
وی افزود: گزارش وقوع این سانحه شامگاه روز جمعه نهم مردادماه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر اعلام شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات قرق به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: امدادگران پس از حضور در صحنه، ضمن ایمنسازی محل و ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات اولیه درمانی را انجام داده و عملیات انتقال آسیبدیدگان را با همکاری نیروهای اورژانس به انجام رساندند.
وی با بیان اینکه در این سانحه ۹ نفر دچار حادثه شدند، گفت: از این تعداد، هشت نفر مصدوم شدند که دو نفر توسط آمبولانس هلالاحمر و شش نفر دیگر توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
به گفته سلیمی، یک نوجوان ۱۳ ساله با آسیبدیدگی از ناحیه سر، آرنج دست راست و زانوی پای چپ و همچنین مردی ۳۶ ساله که از ناحیه سر، گردن و ستون فقرات کمری دچار آسیب شده بود، پس از دریافت خدمات پیشبیمارستانی توسط نیروهای هلالاحمر به بیمارستان انتقال یافتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با اشاره به آمادگی شبانهروزی نیروهای امدادی استان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.
فاضل آباد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محدوده فاضلآباد از توابع شهرستان علیآبادکتول، هشت مصدوم بر جای گذاشت.
مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور گرگان – علیآباد و محدوده رضوان ۱۳ شهر فاضلآباد خبر داد و اظهار کرد: این حادثه هشت مصدوم بر جای گذاشت و با حضور نیروهای امدادی هلالاحمر و اورژانس، عملیات امدادرسانی و انتقال حادثهدیدگان انجام شد.
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