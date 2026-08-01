پیگیری افزایش خرید اعتباری بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی تعدادی از رؤسا و نمایندگان کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش با علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با هدف بررسی خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان در سال جاری و ارائه راهکارهای بهبود خدمات برگزار شد.
در این نشست که در تداوم جلسات پیشین و با تمرکز بر مطالبات و پیشنهادهای کانونهای بازنشستگان کشوری برگزار شد، طرحها و پیشنهادهای ارائهشده از سوی بازنشستگان در خصوص افزایش تسهیلات اعتباری و اجرای صحیح بیمه تکمیلی درمان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم اجرای دقیق، شفاف و منصفانه قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد.
ازوجی با اشاره به ابلاغ شیوهنامه نظارت بر اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان به صورت استانی، ارتقای کیفیت خدمات بیمهای و افزایش سطح رضایتمندی بازنشستگان را از اولویتهای اصلی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد.
وی در این نشست، ضمن اعلام آخرین وضعیت پرداختیهای شرکت بیمه دانا اظهار داشت: حوالههای تأییدشده توسط شرکت بیمه دانا تأمین اعتبار شده و در حال پرداخت به بیمهشدگان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص درخواست بازنشستگان برای افزایش تسهیلات خرید اعتباری اظهار داشت: افزایش سقف اعتبار خرید بازنشستگان از فروشگاههای زنجیرهای و اپلیکیشن، در دستور کار صندوق قرار دارد و به زودی میزان اعتبار جدید تسهیلات اطلاعرسانی خواهد شد.
در این نشست، نمایندگان کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش ضمن تقدیر از ارائه شیوهنامه جامع نظارت بر قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان توسط صندوق، از تشکیل کمیتههای نظارت استانی با محوریت مدیریتهای استانی و نمایندگان کانونهای بازنشستگان استان قدردانی کردند و در خصوص نتایج مثبت عملکرد این کمیتهها در آینده نزدیک ابراز امیدواری کردند.
پیگیری تسهیل و رفع اشکالات فرآیند صدور مجوز کانونهای بازنشستگان در وزارت کشور، شفافیت و نظارت بر عملکرد مدیران در هلدینگها و شرکتهای تابعه، بهبود فرآیندهای خدماترسانی به بازنشستگان و تشکیل شورای مشورتی متشکل از منتخبان کانونها و بازنشستگان، از جمله مباحثی بود که مورد تأکید نمایندگان کانونهای بازنشستگان حاضر در این نشست قرار گرفت.
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