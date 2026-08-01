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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۳

پیگیری افزایش خرید اعتباری بازنشستگان کشوری

پیگیری افزایش خرید اعتباری بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از پیگیری افزایش تسهیلات خرید اعتباری بازنشستگان کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی تعدادی از رؤسا و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش با علاءالدین ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با هدف بررسی خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان در سال جاری و ارائه راهکارهای بهبود خدمات برگزار شد.

در این نشست که در تداوم جلسات پیشین و با تمرکز بر مطالبات و پیشنهادهای کانون‌های بازنشستگان کشوری برگزار شد، طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی بازنشستگان در خصوص افزایش تسهیلات اعتباری و اجرای صحیح بیمه تکمیلی درمان در سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم اجرای دقیق، شفاف و منصفانه قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد.

ازوجی با اشاره به ابلاغ شیوه‌نامه نظارت بر اجرای قرارداد بیمه تکمیلی درمان به‌ صورت استانی، ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای و افزایش سطح رضایتمندی بازنشستگان را از اولویت‌های اصلی صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد.

وی در این نشست، ضمن اعلام آخرین وضعیت پرداختی‌های شرکت بیمه دانا اظهار داشت: حواله‌های تأییدشده توسط شرکت بیمه دانا تأمین اعتبار شده و در حال پرداخت به بیمه‌شدگان است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص درخواست بازنشستگان برای افزایش تسهیلات خرید اعتباری اظهار داشت: افزایش سقف اعتبار خرید بازنشستگان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اپلیکیشن، در دستور کار صندوق قرار دارد و به‌ زودی میزان اعتبار جدید تسهیلات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این نشست، نمایندگان کانون‌های بازنشستگان آموزش و پرورش ضمن تقدیر از ارائه شیوه‌نامه جامع نظارت بر قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان توسط صندوق، از تشکیل کمیته‌های نظارت استانی با محوریت مدیریت‌های استانی و نمایندگان کانون‌های بازنشستگان استان قدردانی کردند و در خصوص نتایج مثبت عملکرد این کمیته‌ها در آینده نزدیک ابراز امیدواری کردند.

پیگیری تسهیل و رفع اشکالات فرآیند صدور مجوز کانون‌های بازنشستگان در وزارت کشور، شفافیت و نظارت بر عملکرد مدیران در هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه، بهبود فرآیندهای خدمات‌رسانی به بازنشستگان و تشکیل شورای مشورتی متشکل از منتخبان کانون‌ها و بازنشستگان، از جمله مباحثی بود که مورد تأکید نمایندگان کانون‌های بازنشستگان حاضر در این نشست قرار گرفت.

کد مطلب 6904774
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
      12 0
      پاسخ
      به جای خرید اعتباری حقوقمان را اضافه کنید

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