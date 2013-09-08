رسول جزینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات موجود در ورزش استان اصفهان اظهار داشت: جواهری حداکثر یک ماه دیگر در اصفهان است و در تلاش است در این مدت چند رشته ورزشی اصفهان را تا جایی که از دستش بر می‌آید خراب کند و از این شهر بیرون برود؛ این آقایان چیزی را نتوانستند درست کنند، اما متاسفانه توانستند چیزهایی را خراب کرده و بروند.

وی ادامه داد: همه می‌دانند که وضعیت هیئت کشتی در استان اصفهان به چه صورتی است و همه می‌دانند این هیئت، هیئتی نیست که در حالا آمده باشد و بشود از آن استفاده کرد، برای این هیئت باید بسیار زحمت کشید.

مربی المپیکی کشتی فرنگی پیرامون حضور خود در مجمع انتخاباتی هیئت کشتی بیان داشت: من اعلام کردم و از مسئولان درخواست کردم که به خاطر حضور من در شورای شهر این مجمع انتخاباتی مدتی به تعویق بیوفتد، اما متاسفانه یا خوشبختانه این کار صورت نگرفت.

جواهری مرا نمی‌خواهد

وی افزود: فکر می‌کنم که رئیس اداره کل ورزش و جوانان که متولی ورزش در این شهر است، من را نمی‌خواهد و من نیز برای حضور خود اصراری ندارم؛ بر اساسی دینی که بر گردن خود احساس می‌کردم، می‌خواستم برای کشتی اصفهان کاری انجام بدهم، اما این افراد خود این دین را از گردن من برداشتند.

جزینی تصریح کرد: وقتی در جایی به صورت رسمی دعوت نشده‌ای، نباید به آن جا بروی، زیرا بین دعوت شدن از زبان دیگری و دعوت شدن به صورت رسمی بسیار تفاوت وجود دارد.

وی با اشاره به احتمال به تعویق افتادن مجمع انتخاباتی کشتی گفت: اگر به درخواست برخی از دوستان مجمع انتخاباتی یکشنبه به زمان دیگری انتقال پیدا کند، به احترام همین دوستان در جلسه بعدی این مجمع شرکت خواهم کرد، اما در غیر این صورت متاسفانه در مجمع فردا حضور پیدا نخواهم کرد.

مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: البته برای خودم متاسف هستم که فعالیت خود را برای کسانی ارائه کرده‌ام که، در مورد کشتی که هیچ، بلکه ورزش را نمی‌فهمند؛ این افراد در فوتبال به یک نحو و در کشتی به نحوی دیگر به خاطر مسائل شخصی مشکلاتی را به وجود آورده‌اند.