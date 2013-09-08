ترجمه روسی رمان پرفروش «من او» در مسکو رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مسکو، اميرخاني در این مراسم که جمعه شب در مسکو برگزار شد، در سخناني كوتاه اظهار اميواري کرد كه آغازگري خوب براي ورود رمانهاي نويسندگان ايراني به بازار كتاب روسيه باشد.
اميرخاني كه به دعوت مشترك رايزني فرهنگي كشورمان در روسيه و بنياد مطالعات اسلامي مسكو به روسيه سفر كرده است، روز شنبه در مصاحبهاي اختصاصي با روزنامه ايزوستيا كه از مطبوعات نخبهگراي روسيه است از جهان نويسندگان ايراني و وضعيت ادبيات معاصر كشورمان سخن گفت.
فردا دوشنبه ١٨ شهريور انستيتو ادبيات ماكسيم گوركي، ميزبان رضا اميرخاني است و اين نويسنده كشورمان در جمع اساتيد، دانشجويان و ديگر علاقهمندان ادبيات با موضوع رمان معاصر ايران به ايراد سخن خواهد پرداخت.
رضا امیرخانی ترجمه روسی من او را امضاء میکند
از ديگر برنامههاي اميرخاني در روسيه حضور در جمع دانشجويان زبان فارسي دانشگاههاي مسكو، ديدار با نويسندگان روس در برنامه تلویزيونی آرتيست تي وي، معرفي «من او» در كتابفروشي بيبليو كلوبوس مسكو و ديدار با نويسندگان سنت پترزبورگ خواهد بود.
رمان «من او» اول بار در سال 1378 از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شد و تاکنون بیش از 37 چاپ را تجربه کرده است. این کتاب در چاپهای بعدی به وسیله انتشارات افق به دست مخاطبان میرسد.
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