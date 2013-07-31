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۹ مرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۵

پرونده آثار رضا امیر‌خانی در شهرستان ادب گشوده شد

پرونده آثار رضا امیر‌خانی در شهرستان ادب گشوده شد

پرونده ادبی آثار رضا امیر‌خانی در پایگاه اینترنتی موسسه فرهنگی شهرستان ادبی گشوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی شهرستان ادب پرونده ادبی رضا امیر‌خانی را در پایگاه اینترنتی خود به منظور بازتاب نظر اهالی قلم درباره آثار این نویسنده ایجاد کرد.

در این بخش از این پایگاه ادبی تمام نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی قلمی که تاکنون درباره آثار رضا امیرخانی نقد و نظری مکتوب کرده‌اند، می‌توانند آثار خود را برای درج در این پرونده به نشانی enghelab.dastan@gmail.com ارسال کنند.

گفتنی است در حال حاضر آثاری از راضیه ولد‌بیگی و محمد قائم‌خانی در مورد رمان «بیوتن»، علی زند در مورد رمان «داستان سیستان» و مجید اسطیری در مورد رمان «قیدار» در این پرونده ادبی ثبت شده است.

کد مطلب 2107171

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