ریاست داوران جشنواره مراکش به اسکورسیزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مارتین اسکورسیزی کارگردان آمریکایی که تاکنون دو فیلمش را در مراکش ساخته است، برای سومین بار راهی این کشور می شود.

مارتین اسکورسیزی به عنوان رییس گروه داوران جشنواره فیلم مراکش که اواخر امسال برگزار می شود، انتخاب شده است. او تقریبا در همین ایام باید منتظر اکران جدیدترین فیلمش یعنی "گرگ وال استریت" در 14 نوامبر باشد.

اسکورسیزی با ابراز خوشحالی از وظیفه ای که برایش تعیین شده با صدور اعلامیه‌ای گفت: من تاکنون دو فیلم در مراکش ساخته ام و در طی ساختن این فیلم ها با روح مردم مراکش آشنا شدم و زیبایی این کشور را شناختم. مشتاقانه درصدد کشف فیلم هایی از سراسر جهان در این جشنواره بی نظیر هستم.

اسکورسیزی فیلم "آخرین مصایب مسیح" را در سال 1988 و فیلم "کوندون" را در سال 1995 در این کشور ساخت.

وی در سال 2007 نیز با نمایش فیلم "هوانورد" لئوناردو دی کاپریو راهی این جشنواره شد. در سال 2005 این جشنواره از اسکورسیزی به عنوان استاد سینما تجلیل کرد.

جشنواره فیلم مراکش از 29 نوامبر تا 7 دسامبر(8 تا 16 آذر) برگزار می شود.