مسکن مهر روستایی امید تازه ای به زندگی مردم بخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی شامگاه دیروز در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی 148 واحدی یاسمن شهرستان مراغه گفت: این پروژه با 47 هزار و یازده متر مربع زیر بنا و با بیست میلیارد ریال در 11 طبقه ساخته و به بهره برداری رسیده است.

وی افتتاح 90 هزارمین واحد مسکونی روستایی از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی منازل روستایی، اعطای نمادین یکصد و هفتاد و پنج هزارمین سند صادره روستایی در سطح استان، بهره برداری از تهیه طرح هادی صد و ده روستا در سطح استان، افتتاح و بهره برداری از اجرای طرح هادی روستایی در صد و هفتاد و دو روستای استان، افتتاح و بهره برداری نمادین از 14 هزار واحد مسکن مهر در سطح استان در شهرهای زیر 25 هزار نفر را از مهم ترین بهره برداری های بنیاد مسکن در شهرستان مراغه دانست.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی از اعطای 175 هزار جلد سند در روستاهای استان در سال جاری خبر داد و گفت: در شهرها و روستاهای سراسر استان با دریافت هزینه های کم توانستیم سند مالکیت را به ساکنان واحدهای مسکونی اعطا کنیم.

محمدی با اشاره به افتتاح نود هزارمین مسکن روستایی که سهم استان از 200 هزار واحدی مسکونی کشور را 12 هزار واحد مسکونی از دانست و گفت: با بهره برداری از 90 هزار واحد توانستیم مردم را از خانه های فرسوده و غیر اصولی نجات دهیم تا در خانه های امن زندگی کنند.

وی در پایان گفت: امسال سهم استان از 12 هزار به 15 هزار افزایش یافته است و امسال به جز آمار زلزله این سهم را توانستیم به 18 هزار واحد مسکونی در استان ارتقا دهیم.