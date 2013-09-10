کرمان و خراسان رضوی لیگ برتری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در دو گروه در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد که طی آن تیم‌های کرمان و خراسان رضوی توانستند با غلبه بر رقبای خود جواز حضور در "لیگ برتر" را کسب کنند. همچنین در پایان این رقابتها زهرا افشار (کرمان)، مونا مهرانی (خراسان رضوی)، شقایق زینلی (ستارگان ب تهران)، نرگس شیرزادیان (شهرداری اندیشه)، زهرا بخشش (اصفهان) و مریم جعفر‌نژاد (باران گیلان) به عنوان بازیکنان برتر معرفی شدند.

کمیته فنی مسابقات زهرا ایمانی‌ از استان خراسان رضوی را به عنوان بازیکن اخلاق معرفی کرد و تیم "البرز" نیز جام اخلاق را از آن خود کرد.