 باید با همت مدیران و همراهی مردم بر مشکلات کشور فائق آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از علمای شهرستان مهر از استان فارس، با تجلیل از شخصیت آیت‌الله مُهری و نقش ارزشمند وی در کشور کویت و خاندان ایشان در منطقه مُهر و لارستان گفت: روحانیت این منطقه، همواره نقشی برجسته و ماندگار در انقلاب و نظام اسلامی داشته‌اند و بزرگان زیادی از این خطّه، منشاء خدمت و اثر، برای کشور بوده‌اند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه دولت جدید قرار دارد، گفت: همه ابعاد،حجم و عمق مشکلات به جای مانده و پیش روی دولت، برای مردم قابل ذکر نیست، ولی باید با اتکاء به فضل خداوند و همت و تلاش بی‌وقفه مدیران خدمتگزار و همراهی مردم، به تدریج بر مشکلات فائق آمد.



وی در بخش سیاست خارجی، اوضاع و شرایط منطقه به‌ویژه در سوریه را بحرانی توصیف کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در وهله اول باید از انقلاب، نظام و دستاوردهای خود صیانت کند و در وهله بعد با درایت و تدبیر از بحران‌های تحمیلی و منطقه‌ای به سلامت عبور کند.