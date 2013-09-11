رشد توليدات كشاورزي مستلزم افزايش سطح زير كشت نيست/ در تامين اغلب محصولات كشاورزي مي لنگيم

به گزارش خبرنگار مهر، شمس علي هاديزاده معلم در نشست كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي استان كرمانشاه كه عصر چهارشنبه در محل اتاق بازرگاني استان كرمانشاه برگزار و تا پاسي از شب ادامه داشت ، با اشاره به اهميت كشاورزي در رشد اقتصادي جامعه گفت: با توجه به اهميت مبحث كشاورزي، در اتاق ايران دفتر و كميسيون كشاورزي تشكيل شده تا از اين طريق صداي كشاورزان به مردم و دولت برسد.

وي افزود: دفتر كشاورزي در اتاق نيز كار ساماندهي كميسيون هاي كشاورزي را عهده دار بوده و در واقعه هسته مطالعاتي در اين زمينه است.

هاديزاده معلم تصريح كرد: در واقع هسته مطالعاتي اتاق ايران كمتر از هسته مطالعاتي وزارت كشاورزي عمل نكرده و از توان علمي بالايي برخوردار است.

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران گفت: همانگونه كه گفته شد ، كميسيون كشاورزي اتاق ايران متعلق به كشاورزان بوده و در واقع جايگاهي برا ي انتقال صداي كشاورزان به مردم و مديران است.

هاديزاده معلم با اشاره به برخي توليدات كشاورز استراتژيك و داراي برند هاي جهاني در استان كرمانشاه چون نخود، رب انار، سقز و ....تصريح كرد: متاسفانه با وجود چنين محصولاتي در استاني چون كرمانشاه بسياري از مردم و مديران از وجود آن آگاه نيستند و كميسيون كشاورزي وظيفه شناساندن اين پتانسيل ها و هم چنين مشكلات كشاورزان را به مديران و مردم عهده دار است و در واقع اين كميسيون مي خواهد صداي كشاورز در نزد مديران و حتي مردم باشد.

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران با بيان اينكه رشد توليدات كشاورزي مستلزم افزايش سطح زير كشت نيست گفت: با استفاده از تكنولو‍ژ هاي روز مي تواند افزايش توليد در واحد سطح را شاهد بود و لزوما نيازمند تبديل جنگل ها و دشت ها به سطح زير كشت نيست.

وي افزود: هم اكنون ايران 1 و 1 دهم سطح زير كشت دنيا را داراست و اين در حالي است كه تنها يك درصد جمعيت دنيا در ايران زندگي مي كنند، و اين به معناي اين است كه ما بايد همواره صادر كننده محصولات كشاورزي باشيم و متاسفانه اينگونه نيست.

هاديزاده معلم افزود: متاسفانه علي رغم آمار ذكر شده ما در تامين همه محصولات مي لنگيم و بيش از اينكه صادر كننده باشيم وارد كننده اغلب محصولات كشاورزي هستيم.

وي تصريح كرد: هم اكنون واردات محصولات كشاورزي در كشور بسيار بالا بوده و ما به نوعي نتوانسته ايم بهره وري بالايي داشته باشيم و اين بهره وري با افزايش توليدات در واحد سطح امكانپذير خواهد بود.

وي خاطر نشان كرد: ما مي خواستيم افزايش توليد را با افزايش واحد سطح بالا ببريم در حالي كه افزايش توليدات مستلزم افزايش بهره وري از تكنولو‍ژي است.

رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران در پايان با اشاره به پتانسيل هاي استان كرمانشاه در بخش هاي مختلف خصوصا كشاورزي گفت: استان كرمانشاه مي تواند به يك استان كشاورزي مطرح بوده و هم چنين با استفاده از ديگر ظرفيت ها به پايانه كشاورزي كشور براي صادرات به عراق مطرح باشد.