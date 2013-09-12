دخالت سازمان های غیر مسئول کشاورزی را دچار رکود کرده است/ تناسب توسعه عمودی با توسعه افقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری در نشست كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي استان كرمانشاه كه در محل اتاق بازرگاني استان كرمانشاه برگزار و تا پاسي از شب ادامه داشت، به ظرفیت های کشاورزی استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه یکی از مستعد ترین استان ها در تولید محصولات کشاورزی است و حدود 950 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.

وی افزود: 250 هکتار از اراضی موجود تحت کشت آبی بوده و مجموعا 11 درصد از اراضی دیم کشور و پنج تا شش درصد از اراضی آبی کشور در این استان قرار دارد.

منصوری ادامه داد: هم اکنون سه درصد از تولیدات دامی کشور در استان کرمانشاه تولید می شود و درحوزه طیور، تاکنون ظرفیت تولید دو میلیون قطعه بود که هم اکنون در حال افزایش و معادل با اهداف برنامه پنجم توسعه در استان است.

توسعه عمودی متناسب با توسعه افقی صورت گرفته است

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات مطرح شده در حوزه کشاورزی طی نشست مشترک با کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: مباحث و مشکلات مطرح شده در این نشست عینیا مشکلاتی است که بنده قصد پرداختن به آن را داشتم اما در خصوص این ادعا که افزایش سطح برابر با افزایش تولید در واحد سطح نبوده بنده قبول ندارم و تمام کسانی که در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند، خود مطلع اند که به تناسب افزایش توسعه افقی توسعه عمودی نیز صورت گرفته است.

منصوری تصریح کرد: برای مثال در حوزه طیور پیش از این در هر متر مربع 12 قطعه پرورش می یافت که هم اکنون به 16 قطعه یا حتی 17 قطعه در هر متر مربع رسیده است.

وی با اشاره به افزوده شدن بخش کشاورزی به اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه آنگونه که باید و شاید به این بخش توجهی نمی شود، اما باید این باور به وجود آید که کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی است و تا کشاورزی نباشد صنعت نیز معنی ندارد.

منصوری تصریح کرد: برای مثال در تور های بازدید کننده از صنایع از طریق اتاق بازرگانی تاکنون اتفاق نیافتاده که در این سفر ها از تشکل های کشاورزی نیز دعوت شود و یا حتی اطلاع رسانی نیز در این مورد صورت نگرفته است.

وی با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی گفت: خیلی از مسائل در سطح ملی مطرح بوده و مشکلاتی را برای تولید کنندگان به وجود آورده است که از آن جمله می توان به تامین نهاده برای تولید کنندگان اشاره کرد که کشاورز به دلیل نوسان قیمت نهاده و عدم ثبات آن دچار تردید می شود که تولید کند یا نکند.

تصمیمات غیر مسئولین عامل تزلزل قیمت ها

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، شرایط متزلزل قیمت ها و نابسامانی قیمت نهاده را ناشی از تصمیمات آنی بخش هایی دانست که ارتباطی با تولید نداشته و برای کشاورزان تصمیم می گیرند.

منصوری گفت: تا زمانی که این تصمیمات و سیاست ها در بخش کشاورزی متمرکز نشود تولید کننده نمی تواند با اطمینان خاطر کشاورزی کرده و به تولید بپردازد، در واقع دخالت سازمان های غیر مسئول همواره کشاورزی را دچار رکود و مشکل کرده است.

وی با اشاره به رویکرد دولت جدید در خصوص قیمت خریدار گندم از کشاورزان که پیش از فصل کشت اعلام شده گفت: امروز متوجه شدم قیمت گندم قبل از فصل کشت اعلام شده و پیش از این، این قیمت حتی مدتی پس از فصل برداشت اعلام می شد و کشاورز در نتیجه این تصمیمات متضرر شده و متحمل خسارات زیادی می شد.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، توجه به قیمت ها و هم خوانی آن با هزینه های تولیدی کشاورز پرداخت تسهیلات بانکی با ثبات و سیاست های غیر قابل تغییر را راهکارهای رشد و توسعه کشاورزی دانست.

اصلاح سیاست های پولی و بانکی در تسهیلات پرداختی به کشاورزان

وی تصریح کرد: در بحث توسعه کشاورزی تا کنون بیش از 10 بار سیاست های پول های و مالی در بین بانک ها تغییر کرده و در نتیجه آن کشاورزی که متناسب با یک سیاست بانکی دست به ایجاد یک واحد تولیدی زده دچار خسارات هنگفتی ناشی از این تغییر سیاست ها شده است.

منصوری افزود: به عقیده من این سیاست ها باید اصلاح شود چرا که اگر کشاورز از ثبات اقتصادی برخوردار نباشد دست به فعالیت در این زمینه نخواهد زد و فعالیت کشاورزی با سود تسهیلات بانکی 16 درصد به صرفه و اقتصادی نیست لذا بانک ها باید منابع بانکی سهل الوصول با سیاست های واحد و ثابت را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

منصوری هم چنین به فرسودگی ماشین آلات کشاورزی و ضایعات ناشی از این فرسودگی چه در بخش برداشت و چه در بخش فراوری اشاره کرد و گفت: متاسفانه ضایعات در این بخش ها بسیار بالا بوده که بخش از آن ناشی از همین فرسودگی ماشین آلات و غیر استاندارد بودن آنها است.

وی افزود: متاسفانه ماشین آلات کشاورزی تولید شده در داخل استاندارد نبوده و امیدواریم سیاست گذاری های جدید در این زمینه شکل بگیرد.

بخش کشاورزی همواره از فقدان سرمایه رنج برده است

منصوری گفت: متاسفانه بخش کشاورزی همواره از فقدان سرمایه رنج برده است

وی افزود: متاسفانه در کشور سرمایه به بخش راه و صنعت ببریم و در بخش کشاورزی که به تامین نیازهای سایر بخش ها توجه دارد و 27 درصد اشتغال استان و 15 درصد تولید ناخالص استان مربوط به آن است سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

منصوری ؛ حل این مشکل را نیازمند تغییر رویه و رویکرد نسبت به این بخش دانست و گفت: این بخش نیازمند تفکر و عمل در کنار هم است و باید در تخصیص منابع به این بخش توجه شود.

هزینه بیمه 750 میلیارد و مصوبه مجلس 150 میلیارد

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم چنین به بیمه کشاورزان نیز اشاره کرد و گفت: هزینه بیمه محصولات کشاورزی بر مبنای سنوات گذشته 750 میلیارد و مصوبه مجلس در سال جاری 150 میلیارد تعیین شده و این درحالی است که بخش کشاورزی هزینه های هنگفتی را نیز به صندوق بیمه باید بپردازد ، و این به معنای تعطیل بودن بیمه است.

وی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون با وجود اینکه 10 تا 15 روز به فصل کشت باقی مانده هنوز سیاست های بیمه ای تعیین نشده و ابلاغی نیز به استان ها صورت نگرفته است.

وی هم چنین به بحث سوخت ماشین آلات کشاورزی و بحران آب ناشی از کشت محصولات نامتناسب با محیط کشت اشاره کرد و گفت: متاسفانه هم اکنون در بخش هایی از استان محصولات آبی بدون برنامه تولید می شود که اگر ادامه یابد با بحران آب مواجه خواهیم شد.

منصوری، جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز و کنترل منابع آبی از طریق کشت محصولات به صرفه از نظر منابع آبی و اقتصادی را از راهکارهای پیشگیری از بحران آب دانست.

کرمانشاه را به عنوان قطب کشاورزی باید دید

وی هم چنین تدوین قانون جامع الگوی کاشت را از دیگر ضروریات توسعه کشاورزی دانست.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: استان کرمانشاه در صورت سرمایه گذاری و احیای ظرفیت ها قادر به تامین 10 درصد از محصولات کشاورزی کشور خواهد بود.

منصوری در پایان افزود: دولت باید در سیاست گذاری استان کرمانشاه را به عنوان قطب کشاورزی در سیاست گذاری ها و تامین منابع ببیند و به آن توجه داشته باشد.