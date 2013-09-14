شهرام اقابل زاده نویسنده و مترجم ادبیات کودک و نوجوان که چندی پیش به دلیل بیماری انسداد روده در بیمارستان بستری شده بود در حالی این روزها تحت شیمی درمانی قرار گرفته که اظهار می‌کند در کنار تمامی درمان‌های انجام شده روی وی، «محبت درمانی دوستان نویسنده و رسانه» برای کسب سلامتی دوباره‌اش خیلی تاثیرگذار بوده است.

اقبال زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره شیمی درمانی من بر اساس تشخیص پزشکان شش ماه به طول می‌انجامد که الان چهار هفته از آن سپری شده و پس از این مرحله نیز باید به سراغ پرتو درمانی بروم.

وی همچنین افزود: در کنار تمامی این درمان‌های مختلف لطف و ارادت دوستان رسانه و اهالی قلم و «محبت درمانی» آنها در حقم خیلی به من کمک می‌کند تا بتوانم سلامتم را به دست بیاوریم.

اقبال زاده همچنین در مورد فعالیت‌های این روزهایش می‌گوید: من دائم باید میان بیمارستان و خانه در رفت و آمد باشم. شیمی درمانی نیز به خاطر نوع درمان و داروهایی که در آن استفاده می‌شود، کمی من را رنجور و ناتوان کرده و حوصله انجام فعالیت‌های جانبی را از من گرفته ولی امید دارم رفته رفته در منزل بتوانم به کارهای سابقم بپردازم.

شهرام اقبال زاده از اواخر تیرماه سال جاری به دلیل بیماری انسداد روده در بیمارستان بستری شد و پس از یک دوره درمان، هم اکنون در منزل بستری است. وی نویسنده و مترجم شناخته شده‌ای در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به شمار می‌رود و مدیر بخش ادبیات کوک و نوجوان نشر قطره نیز هست.